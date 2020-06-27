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Muslera'nın yerine 3 yıldız aday!

'da deplasmanında bacağı kırılan ve ameliyat edilen , gelecek yılın devre arasına kadar forma giyemeyecek. Hal böyle olunca sarı-kırmızılılar kaleci arayışlarına başlamıştı. Galatasaray'ın gündeminde bu doğrultuda 3 dünya yıldızı isim bulunuyor.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 08:37 Son Güncelleme: 27.6.2020 08:39 ABONE OL
Muslera'nın yerine 3 yıldız aday!

'da Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması, Okan Kocuk'un ise formsuzluğu sebebiyle gözler kaleci transferine çevrilmiş durumda...

Muslera'nın yerine 3 yıldız aday!

Takvim'in haberine göre; 1 sezonluğuna "emanetçi" bir kaleci arayan 'da 3 yıldız isim ön plana çıktı.

Muslera'nın yerine 3 yıldız aday!

BRAVO SEZON SONU SERBEST
Cimbom'un kaleci konusundaki ilk adayının ise ile sözleşmesi sona erecek olan Cladio Bravo olduğu öne sürülüyor. Bonservis sorunu olamayan Bravo ile yönetim menajerler aracılığıyla temas kurmuş durumda.

Muslera'nın yerine 3 yıldız aday!

SERGIO RICO DA GÜNDEMDE
Bravo'yu listenin tepesine yazan G.Saray'ın bonservisi Sevilla'da olan İspanyol kaleci Sergio Rico için de nabız yokladığı iddia edildi. Rico, bu sezonu kiralık olarak 'de geçirdi. Rico'nun Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi var.

Muslera'nın yerine 3 yıldız aday!

SON ADAY STEPHANE RUFFIER
Kaleci arayışlarına hız veren Cimbom'da son adayın ise 'den Stephane Ruffier olduğu belirtiliyor. G.Saray; Bravo, Rico, Ruffier üçlüsünden birini bitirmek istiyor.

Muslera'nın yerine 3 yıldız aday!
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Muslera'nın yerine 3 yıldız aday!
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