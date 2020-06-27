Muslera'nın yerine 3 yıldız aday!

SERGIO RICO DA GÜNDEMDE

Bravo'yu listenin tepesine yazan G.Saray'ın bonservisi Sevilla'da olan İspanyol kaleci Sergio Rico için de nabız yokladığı iddia edildi. Rico, bu sezonu kiralık olarak PSG'de geçirdi. Rico'nun Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi var.