Norwich City 1-2 Manchester United | MAÇ SONUCU

İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Norwich City sahasında Manchester United'ı konuk etti.
Carrow Road'da oynanan ve Jonathan Moss'ın yönettiği karşılaşma Kırmızı Şeytanlar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Odion Ighalo ile öne geçen Manchester United, Todd Cantwell'in golüne engel olamadı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere bitti.
MANU UZATMALARDA TURLADI
Karşılaşmanın 118'inci dakikasında Harry Maguire sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirleyen golü attı.
Bu sonuçla Manchester United FA Cup'ta adını yarı finale yazdırdı.