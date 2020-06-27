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1-2 | MAÇ SONUCU

maçında ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan zorlu karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. 118'inci dakikada bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve FA Cup'ta yarı finale yükseldi.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 22:16 ABONE OL
Norwich City 1-2 Manchester United | MAÇ SONUCU

İngiltere FA Cup çeyrek final maçında Norwich City sahasında Manchester United'ı konuk etti.

Carrow Road'da oynanan ve Jonathan Moss'ın yönettiği karşılaşma Kırmızı Şeytanlar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Odion Ighalo ile öne geçen Manchester United, Todd Cantwell'in golüne engel olamadı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere bitti.

MANU UZATMALARDA TURLADI

Karşılaşmanın 118'inci dakikasında Harry Maguire sahneye çıktı ve karşılaşmanın skorunu belirleyen golü attı.

Bu sonuçla Manchester United FA Cup'ta adını yarı finale yazdırdı.

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Norwich City 1-2 Manchester United | MAÇ SONUCU
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