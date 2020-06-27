Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Taraftarlar ‘bırakmam’ dedi

Taraftarlar ‘bırakmam’ dedi

Siyah-beyazlı yöneticiler ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına destek verenlerin sayısının 280 bini bulduğunu ve kulübün kasasına şu ana kadar 10 milyon TL’ye yakın bir para girdiğini söyledi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 27.6.2020 ABONE OL
Taraftarlar ‘bırakmam’ dedi
Dün gece en fazla destekte bulunan 11 kişiye forma hediye edilecek
Ekonomik darboğazdan kurtulmak için "Bırakmam Seni" kampanyasını uygulamaya geçiren Beşiktaş yönetimi şu ana dek gidişattan memnun. Siyah-beyazlı yetkililer kampanyaya destek verenlerin sayısının 280 bine kadar geldiğini ve planlananla hayata geçenin beklentileri karşıladığını belirtti. Kulübün kampanya sürecinde çeşitli pazarlama faaliyetleri sonrası 10 milyon TL'ye yakın bir meblağı kasasına koyduğu ifade edildi. Ayrıca siyah-beyazlılar dün akşam 19.00 ila 23.00 arasında en fazla destekte bulunan ilk 11 taraftara, takımın Konyaspor maçında giydiği formaları hediye edeceğini açıkladı.

11'E GİRDİ GOLÜNÜ ATTI
BEŞIKTAŞ 11'inde dün sürpriz bir isim vardı: Jeremain Lens. Önceki gün yapılan idmanda sakatlandığı açıklanan Hollandalı futbolcu, üst adalesinde hafif ağrıları olmasına rağmen oynamak istediğini söyleyince ilk 11'e girdi. Maça etkili başlayan Lens'e sert bir müdahale yapan Hadziahmetovic, VAR uyarısı ile kırmızı kart gördü. Lens maçın sonucunu ilan eden golü de attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alişan'ın eşi Buse Varol kaza sonrası ilk kez açıkladı! Buse Varol: Karnımdaki 5 haftalık bebeğimin...
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!
Bugün bakkallar ve marketler açık mı, çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK, Migros 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
SON DAKİKA: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
Son Dakika Haberi: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Aslıhan Doğan Turan karnı burnunda böyle görüntülendi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor!
Konut kredisi yapılandırması gelecek mi? Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem yorumladı...
Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika! Üvey babası ve üvey babaannesi tutuklandı! Anne Sevcan Kurnaz'dan fuhuş iddiası...
SON DAKİKA: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran yeni genelgeye göre hafta sonu yasak var mı, kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
YKS sınav giriş belgesi (sınav yerleri) nasıl alınır? (TYT, AYT, YDT) ÖSYM AİS ekranı: YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taraftarlar ‘bırakmam’ dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA