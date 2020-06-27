Thomas Müller Bundesliga tarihine geçti!

Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münihs deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşıyor. Bayern Münih'in yıldız ismi Thomas Müller bu karşılaşma ile birlikte Bundesliga tarihine geçti.

Yıldız futbolcu Bayern Münih'in Kingsley Coman'ın takımını 1-0 öne geçirdiği golde Fransız yıldıza asist yaparak, ligdeki asist sayısını 21'e çıkardı. Thomas Müller, böylelikle Bundesliga'da 1 sezonda en fazla asist yapan isim olarak tarihe geçti. Bundan önceki rekor şu an Manchester City forması giyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'ye aitti. De Bruyne bu rekoru Wolfsburg forması giyerken kırdı.