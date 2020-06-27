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- Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu

'in 29. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanında 2 puan bırakan ve liderliği 'e kaptıran bordo-mavili takım, evinde hata yapmak istemiyor. Son sırada bulunan Başkent ekibinin ise ligde kalma umutlarını sürdürmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Kritik karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Mücadelede iki takımın ilk 11'leri de belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 20:01 Son Güncelleme: 27.6.2020 20:04 ABONE OL
Trabzonspor - Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu

Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor, kümede kalma savaşı veren Ankaragücü'nü Medical Park Stadyumu'nda konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan bordo-mavili ekip, Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği kritik haftada hata yapmak istemiyor. Ankaragücü ise yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile çıkacağı ilk maçta 3 puan arıyor.

Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği zorlu karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabaka öncesinde Hüseyin Çimşir'in öğrencileri 57, İbrahim Üzülmez yönetimindeki Ankara ekibi ise 24 puanda.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth.

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill.

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Trabzonspor - Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu
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