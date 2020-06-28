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18 puanda teri var

Farklı Denizli ve Konya galibiyetlerinin baş mimarı Burak Yılmaz, performansı ile parmak ısırtıyor. 34 yaşında olmasına rağmen futboluyla herkese, “Maşallah” dedirten ’ın başarılı forveti, son beş yılda skora katkı sayısını 102’ye çıkardı. Ayrıca bu sezon Kartal’ın 18 puanına doğrudan etki yaptı

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 28.6.2020 ABONE OL
18 puanda teri var
Türk futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alan Burak Yılmaz, ilerleyen yaşına rağmen formunu kaybetmiyor. 34 yaşındaki futbolcu, Denizlispor deplasmanının ardından Konyaspor maçında da 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Bu sezon 23 maçta 14 gol, 7 asist ile 21 gole etkide bulunan Burak, takımın da 18 puanına direkt olarak katkı sağlamayı başardı. Tecrübeli forvet, siyahbeyazlı forma altında 12 farklı karşılaşmada skora katkı yaptı.

SON 10 SEZONUN 9'UNDA ÇİFT HANELERE ULAŞTI
Konyaspor mücadelesiyle birlikte de son beş yıldaki skora etkisini 102'ye çıkardı. Bu sezon ligde 13, kupada da 1 kez ağları sarsan Burak Yılmaz, kariyerinin son 10 sezonunun 9'unda çift haneli gol sayısına ulaşmayı başardı. Burak 2018- 2019 sezonunu 16, 2017-2018 sezonunu ise 23 golle kapatmıştı. Yıldız oyuncu, Çin'de geçirdiği 2017 yılında da 11 maçta görev almasına rağmen 8 gol atmayı başarmıştı.

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18 puanda teri var
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