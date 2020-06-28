18 puanda teri var

Türk futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alan Burak Yılmaz, ilerleyen yaşına rağmen formunu kaybetmiyor.Bu sezon 23 maçta 14 gol, 7 asist ile 21 gole etkide bulunan Burak, takımın da 18 puanına direkt olarak katkı sağlamayı başardı. Tecrübeli forvet, siyahbeyazlı forma altında 12 farklı karşılaşmada skora katkı yaptı.Konyaspor mücadelesiyle birlikte de son beş yıldaki skora etkisini 102'ye çıkardı. Bu sezon ligde 13, kupada da 1 kez ağları sarsan Burak Yılmaz, kariyerinin son 10 sezonunun 9'unda çift haneli gol sayısına ulaşmayı başardı. Burak 2018- 2019 sezonunu 16, 2017-2018 sezonunu ise 23 golle kapatmıştı.