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ilk transferi bitiriyor! Altınordu'dan Kerim Alıcı...

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik koşullar gereği bonservisi elinde ya da gelecek vadeden isimlere yönelen siyah beyazlılar ilk transferini Altınordu'dan yapıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 15:26 Son Güncelleme: 28.6.2020 15:29 ABONE OL
Beşiktaş ilk transferi bitiriyor! Altınordu'dan Kerim Alıcı...

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı'nın Beşiktaş'a transferinin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Uzun süredir Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde genç savunmacının işini bitirmek için atağa kalkacağı belirtildi. Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın hafta içinde İzmir'e gelerek Kerim transferi için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la masaya oturacağı bildirildi.

Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan 23 yaşındaki Kerim, 1'inci Lig'de toplam 83 maçta 3 gol kaydetti. Futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Altınordu, bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki satışından da pay talep edecek. Kerim'in ikizi Barış, 2018'de Berke Özer'le birlikte Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Beşiktaş ilk transferi bitiriyor! Altınordu'dan Kerim Alıcı...
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