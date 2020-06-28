Ekuban’da yırtık şoku

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı. Kasık bölgesinden sakatlanan Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derece grade yırtık gözüküyor. 1 ila 3 hafta arasında sahalardan uzak kalabilir. Ama bu, oyuncunun kas yapısıyla da alakalı. Daha erken de dönebilir. Ekuban güçlü bir oyuncu, bekleyip göreceğiz"
dedi. Bu arada A.Gücü maçının 40. dakikasında sakatlanan Abdulkadir Parmak, oyuna devam edemedi.
Yıldız oyuncunun durumu da bugün belli olacak.