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Ekuban’da yırtık şoku

’a 'dan kötü haber geldi. Son idmanda kasığında ağrı hisseden Ganalı oyuncu kadrodan çıkarıldı. Birinci derece yırtık tespit edilen Ekuban’ın dönüşü 3 haftayı bulabilir

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 28.6.2020 ABONE OL
Ekuban’da yırtık şoku
Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı. Kasık bölgesinden sakatlanan Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derece grade yırtık gözüküyor. 1 ila 3 hafta arasında sahalardan uzak kalabilir. Ama bu, oyuncunun kas yapısıyla da alakalı. Daha erken de dönebilir. Ekuban güçlü bir oyuncu, bekleyip göreceğiz" dedi. Bu arada A.Gücü maçının 40. dakikasında sakatlanan Abdulkadir Parmak, oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncunun durumu da bugün belli olacak.

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Ekuban’da yırtık şoku
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