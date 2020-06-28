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'den 2 sürpriz !

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'de, sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde kaleci 'a yurt dışından birçok teklif gelirken, genç yıldızın alternatifi belli oldu. Kanarya ayrıca forvet bölgesi için de flaş bir ismi gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 10:59 Son Güncelleme: 28.6.2020 11:03 ABONE OL
Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer!

'nin gelecek sezon planlamasında kaleci transferinin de olduğu bilinirken menajerlerin sarı-lacivertli ekibe İspanyol ekibi forması giyen Iago Herrerin'i önerdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer!

Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya'nın kalecisi 'a , ve 'dan teklifler olduğu bilinirken sezon sonunda yaşanabilecek ayrılık sebebiyle arayışlar da hız kazandı.

Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer!

ile sözleşmesi 2021'e dek devam eden Herrerin'in bonservis sorununun da çözüleceği öğrenilirken gelişmeler merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer!

32 yaşındaki kaleci bu sezon 'nda 4, ligde ise 3 karşılaşmada forma giydi, bu maçlarda kalesinde 4 gol gördü.

Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer!

Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Girona'da bulunan Bono ile de ilgilendiği biliniyor. Faslı kaleci, Girona'dan Sevilla'ya kiralık dahil olmuştu. Sevilla'nın Bono ile yeni sözleşmeyi imzalamayı düşünmemesi sebebiyle Bono Kanarya'nın gündemine gelmişti.

Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer!

BİR TAKVİYE DE FORVETE

, forması giyen 'ı yakın takibe aldı. Milli oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da dün küme düştü.

Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer!

Kenan'ın sözleşmesinde takımının düşmesi halinde 2 milyon euro'ya çıkış maddesi bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim bu maddeden yararlanarak Karaman'ın renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer!

Forvette görev yapan Kenan için önümüzdeki hafta girişimde bulunulması bekleniyor.

Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer!
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Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer!
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