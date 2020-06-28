Fenerbahçe'den 2 sürpriz transfer!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamasında kaleci transferinin de olduğu bilinirken menajerlerin sarı-lacivertli ekibe İspanyol ekibi Athletic Bilbao forması giyen Iago Herrerin'i önerdiği öne sürüldü.
Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya'nın kalecisi Altay Bayındır'a Hollanda, İngiltere ve Almanya'dan teklifler olduğu bilinirken sezon sonunda yaşanabilecek ayrılık sebebiyle arayışlar da hız kazandı.
Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2021'e dek devam eden Herrerin'in bonservis sorununun da çözüleceği öğrenilirken gelişmeler merakla bekleniyor.
32 yaşındaki kaleci bu sezon Kral Kupası'nda 4, ligde ise 3 karşılaşmada forma giydi, bu maçlarda kalesinde 4 gol gördü.
Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Girona'da bulunan Bono ile de ilgilendiği biliniyor. Faslı kaleci, Girona'dan Sevilla'ya kiralık dahil olmuştu. Sevilla'nın Bono ile yeni sözleşmeyi imzalamayı düşünmemesi sebebiyle Bono Kanarya'nın gündemine gelmişti.
BİR TAKVİYE DE FORVETE
Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı. Milli oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da dün küme düştü.
Kenan'ın sözleşmesinde takımının düşmesi halinde 2 milyon euro'ya çıkış maddesi bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim bu maddeden yararlanarak Karaman'ın renklerine bağlamak istiyor.
Forvette görev yapan Kenan için önümüzdeki hafta girişimde bulunulması bekleniyor.