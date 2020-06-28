Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Başakşehir öncesi mesaj: Vazgeçmeyeceğiz

Süper Lig'in 29. haftası şampiyonluk yarışında çok önemli bir maça ev sahipliği yapıyor. 59 puanlı lider Başakşehir, sahasında 51 puanla dördüncü sırada bulunan Galatasaray'ı ağırlıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte Fatih Terim'in açıklamaları

Galatasaray böyle durumlarda vazgeçmeyen, vazgeçmediğini de çok kere göstermiş bir büyük kulüp. Kazanırsınız, kaybedersiniz, kaybettirilirsiniz, vazgeçmeden devam edeceğiz.



Şikayet etmiyoruz ama olaylar karşısında tepki vererek, reaksiyon göstererek, isyan ederek devam ediyoruz. 8 oyuncumuz sakat ve hep önemli bölgelerden yok.



Pandemi öncesi harika bir Galatasaray vardı. Oynamaktan zevk alan bir takımdık. Ancak sonrasında tatsız işler de oluyor. İki ağır sakat, iki cezalı. Sadece içeride değil, dışarıda da uğraşıyoruz.

"Herkesin ihtimallerinde Galatasaray düşük oranda yüzde alıyor, bu doğal; bir hayli gerideyiz ancak vazgeçmek bizim kabul etmeyeceğimiz bir şey"

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