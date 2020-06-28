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transferde atağa kalktı! Milli yıldız...

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takımın Serie A devi Inter'den 2018 yılında transfer ettiği Nagatomo'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Japon oyuncunun yerine sol bek arayışlarına başlayan Galatasaray, listesinin başına milli yıldızı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 16:08 Son Güncelleme: 28.6.2020 16:36 ABONE OL
Galatasaray transferde atağa kalktı! Milli yıldız...

Gelecek sezon adına planlamalara erkenden başlayan ve yabancı kısıtlaması ihtimaline karşın transferde yerli oyunculara yönelen , bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Milli yıldız...

Takvim'in haberine göre; Kadrosunda alternatif bir sol bek isteyen Cimbom, gözünü Fransız kulübü La 'de oynayan Umut Meraş'a çevirdi. Sarı-kırmızılı kurmaylar Umut'u bedelsiz olarak ya da sembolik bir ücretle kiralamak istiyor.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Milli yıldız...

Ligue 2 ekiplerinden Le 'de top koşturan Umut Meraş, bu sezon 22 karşılaşmada 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Milli yıldız...

Meraş, 5 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve 1 Dostluk maçı olmak üzere 6 kez milli formayı sırtına geçirdi.

Galatasaray transferde atağa kalktı! Milli yıldız...
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Galatasaray transferde atağa kalktı! Milli yıldız...
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