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'ın yıldızı çıldırttı! "Halı saha topçusu"

'in 29'uncu haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmaya sarı-kırmızılılar birçok eksikle çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında Cimbom'un yıldız oyuncusu taraftarı adeta çıldırttı. Performansı ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen yıldız futbolcu ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 21:58 Son Güncelleme: 28.6.2020 22:00 ABONE OL
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu

Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre sakat ve cezalı futbolcularından dolayı Başakşehir karşısında 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu

'in 29. haftasında deplasmanında olan , Gaziantep FK maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Fernando Muslera, Marcao, Florin Andone ve Radamel Falcao'nun sakatlığı bulunurken, Mariano sarı kart ve Ahmet Çalık ile Adem Büyük de kırmızı kart cezasından dolayı karşılaşmada yer almadı.

Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu

Teknik Direktör Fatih Terim bu oyuncuların yerine sağ bekte Linnes'e, defansın ortasında Donk'a görev verdi. Terim, orta sahada da Ömer'e şans verdi. Hücumda en önde ise Falcao, Adem Büyük ve Florin Andone'nin yokluğunda Onyekuru görevlendirildi.Sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşısına Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu

Yedeklerde ise sakat ve cezalı futbolcuların çokluğundan dolayı 8 futbolcu yer aldı. Kulübede Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı bekledi.

Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu

ÖMER BAYRAM ÇILDIRTTI

'ın en çok asist yapan futbolcusu Ömer Bayram, Başakşehir karşısında gösterdiği performansla taraftarı çıldırttı. Sosyal medayda taraftarlar yıldız futbolcu ile ilgili birçok yorumda bulundu. İşte o paylaşımlar...

Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! Halı saha topçusu
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Galatasaray'ın yıldızı çıldırttı! "Halı saha topçusu"
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