Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın karnesi!

İşte - maçının hakemi 'ın karnesi!

'in 29. haftası çok kritik bir maça ev sahipliği yapıyor. 59 puanla lider olan Medipol sahasında 51 puanla dördüncü sırada bulunan 'ı ağırlıyor. Bu dev mücadelede düdük çalacak. İşte Ali Palabıyık'ın karnesi...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 15:52 Son Güncelleme: 28.6.2020 15:55 ABONE OL
İşte Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın karnesi!

ile arasındaki kritik karşılaşmada kokartlı hakem düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak..

İşte Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın karnesi!

Bölgesi hakemi olan 'ın yönettiği müsabakaların yüzde 43'ünde ev sahibi takım, yüzde 30'unda deplasman takımları galip geldi. Maçların yüzde 27'si ise berabere bitti. Palabıyık'ın maç başına 5.08 sarı kart, 0.39 ortalaması bulunuyor.

İşte Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın karnesi!

24 KEZ GALATASARAY MAÇI...
, bugüne kadar 24 kez maçı yönetti ve sarı kırmızılı takımın bu maçlardaki karnesi 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Galatasaray'a 68 sarı ve 4 kırmızı, rakiplerine ise 60 sarı ve 5 kırmızı çıkardı.

İşte Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın karnesi!

19 KEZ BAŞAKŞEHİR MAÇI...
bölgesi hakemi, 'in ise 19 maçına çıktı. Başakşehir bu maçlarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Palabıyık, Başakşehir'e 39 sarı ve 2 kırmızı, rakiplerine ise 63 sarı ve 6 gösterdi.

Öte yandan maçın VAR hakemi belli oldu. VAR'ın başında Atilla Karaoğlan olacak. AVAR ise Çağdaş Altay.

İşte Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın karnesi!
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İşte Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın karnesi!
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