İşte Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın karnesi!

19 KEZ BAŞAKŞEHİR MAÇI...

Ankara bölgesi hakemi, Başakşehir'in ise 19 maçına çıktı. Başakşehir bu maçlarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Palabıyık, Başakşehir'e 39 sarı ve 2 kırmızı, rakiplerine ise 63 sarı ve 6 kırmızı kart gösterdi.

Öte yandan maçın VAR hakemi belli oldu. VAR'ın başında Atilla Karaoğlan olacak. AVAR ise Çağdaş Altay.