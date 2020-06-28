Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'dan transfer kararı! İşte o madde...

KENAN KARAMAN'A BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLER VAR

Hücum bölgesinde yer alan ve bu sezon takımı adına 20 maçta 6 gol 1 asist kaydeden Kenan Karaman'ın ise Bundesliga'dan da talipleri olduğu iddia ediliyor. Karaman'ın sözleşmesi ise 2021'de sona eriyor.