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ve 'dan kararı! İşte o madde...

ekiplerinden 'ta forma giyen Milli futbolcularımı ve , takımlarının küme düşmesinin ardından kararlarını verdi. Gelecek sezon Bundesliga 2'de forma giymek istemeyen yıldız futbolcular için ve devredeydi. Kenan Karaman'ın sözleşmesinde yer alan madde de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 18:53 Son Güncelleme: 28.6.2020 18:56 ABONE OL
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'dan transfer kararı! İşte o madde...

Bundesliga'nın 34. haftasında Union Berlin'e konuk olan , sahadan 3-0 mağlup ayrılmasıyla birlikte ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü.

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'dan transfer kararı! İşte o madde...

Düsseldorf'ta, Süper Lig devleri ile 'nin transferde gözde isimleri ve 'ın geleceği ise merak konusu oldu.

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'dan transfer kararı! İşte o madde...

"KÜME DÜŞERSE ELDE TUTAMAYACAKLAR"

Alman Kicker dergisi daha önce duyurduğu haberde Fortuna'nın küme düşmesi halinde Kaan ve Kenan dahil birçok futbolcunun takımda tutulamayacağını yazmıştı.

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'dan transfer kararı! İşte o madde...

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Milli yıldızlar Bundesliga 2'de oynamak istemediği için gelecek tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor.

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'dan transfer kararı! İşte o madde...

KAAN AYHAN İÇİN 7 MİLYON EURO

Stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev alabilen için Alman ekibi yaklaşık 7 milyon euro civarı bir bonservis bekliyor. Bu sezon 33 maçta 2 gol 3 asist üreten Kaan'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'dan transfer kararı! İşte o madde...

KENAN KARAMAN'A BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLER VAR

Hücum bölgesinde yer alan ve bu sezon takımı adına 20 maçta 6 gol 1 asist kaydeden 'ın ise Bundesliga'dan da talipleri olduğu iddia ediliyor. Karaman'ın sözleşmesi ise 2021'de sona eriyor.

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'dan transfer kararı! İşte o madde...

2 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR

'ta forma giyen milli yıldızın sözleşmesinde takım küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi yer alıyordu. Düsseldorf küme düşünce bu madde aktif oldu.

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Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'dan transfer kararı! İşte o madde...
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