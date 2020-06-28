Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından Rıdvan Dilmen karşılaşmayı ve futbol gündemini değerlendirdi.
İŞTE DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Ne kadar matematik olarak olsa da ben Galatasaray'ın şampiyonluk şansı olmadığını düşünüyorum"
"SARRACHI BENCE KÖTÜ TRANSFER, NAGATOMO DAHA İYİYDİ"
"Sarrachi bence kötü transfer, Nagatomo daha iyiydi. O kadar eksik ki Galatasaray, 4-6-0 ve 4-3-3 gördük ve orta sahayı bir şekilde kalabalık tutmak istedi Galatasaray. Sarrachi'nin yerine acilen bir sol bek almalı Galatasaray. Yatırım mı dediler bilemiyorum ama Nagatomo daha iyiydi.""
"MAÇ BAŞINDA BAŞAKŞEHİR TEMPO YAPTI"
"Okan Buruk gibi düşünüyorum, ben bir tempo koyayım ortaya 10 dakikada sonuç alayım hızlıca. Robinho da geçen hafta iyiydi dedi ve oynattı. 11 top girdi Galatasaray ceza sahasına ilk 10 dakikada. Büyük tempo yaptı Başakşehir.""
"SERİ SAZI ELİNE ALDI"
"Seri özellikle pandemi arasından sonra özellikle çok iyi döndü. Sazı eline aldı ve oynamaya başladı. Başakşehir ikinci yarıda çift forvete dönmek istedi ama kanat oyuncuları verimsiz kaldı. Demba Ba'nın kaçırdığı olsa 2-0 olacaktı maç."
"GALATASARAY'IN İDDİASI ÇOK AZALMIŞ OLDU"
"Başakşehir aslında çift forvete dönmek yerine orta sahayı kalabalık tutsaydı ki golü de yedi. Başakşehir 1-0'ken golü atamadığı için 1 puan çok kötü değil. Galatasaray'ın iddiası çok azalmış oldu. Okan hoca'nın 2-0'ı kaçırdıktan sonra bir hamle yapması lazımdı yapmadı. Türk Telekom'da Okan hoca yapmıştı, bu kez yapmadı."
"HAKEM BERBAT YÖNETTİ"
"Hakem berbat bir maç yönetti. Visca ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Mahmut'a vermemesine inanamadım. Büyük baskı hissetti. Visca'yı attı, büyük takımlarda olsa yapamazdı. Ali Payabıyık'ı aslında beğenirim ama çok yoğun baskıyı yedikleri için hata yapıyorlar ve berbat bir maç yönetti bugün. Türkiye güçlü bir ülkedir, ben şimdi bir vatandaş olarak konuşucam. Pandemi sürecinde gördük ki tüm dünyaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dünyada bir ırkçılık konusu çıktı. Herkes bizim kardeşimizdir. Dünyanın hemen hemen her yerinde ırkçılık patlarken bizde konuşulmadı. Çünkü bizde ırkçılık yok."
"FATİH HOCA GEÇEN HAFTA EMİN'İ SOKMADI"
"Fatih Terim geçen hafta Emin'i sokmadı Ahmet Çalık atılınca. Bugün maç giderse gitsin dedi, genç oyuncuyu oynatmak istedi Fatih Terim."
"BAŞAKŞEHİR ŞİMDİ VE HAFTAYA KAZANSAYDI ŞAMPİ..."
"Başakşehir kazanmış olsaydı ve haftaya Antalya'dan galibiyetle dönseydi Şampi.. diyebilirdik. Benca Trabzonspor ile Başakşehir'in şampiyonluk şartları eşit."
"ROBINHO İKİNCİ YARIDA GİRSE DAHA İYİ OLABİLİRDİ"
"Robinho ilk yarıda oynadı, yerine Demba BA girdi, ikisinin yaş toplamı 71. Robinho ikinci yarıda daha iyi oynayacak bir futbolcu. Geçen haftaki gibi. İkinci yarıda Robinho girseydi daha iyi olabilirdi çünkü Demba Ba ve Robinho 45'ten fazla oynayamayacak oyuncular. Bunları da ekonomik kullanmak çok önemli"
"OKAN HOCA YA HERRO, YA MERRO DEDİ"
"Okan hoca ya herro ya merro dedi, herşeyi göze aldı kazanmak için. Okan Buruk'un psikolojisinde ben yendiğim anda şampiyonluğu yarılarım oluştu. Başakşehir yıprandı haftaya eksik olacak Trabzon karşısında. Aksine Trabzonspor eksiklerini giderebilir"
"SAKATLIKLAR REKOR KIRACAK"
"Futbolculuk çok zor meslek. Ligler devam ederken geniş kadrolar çok önemli. Sakatlıklar rekor kıracak."