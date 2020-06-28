Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

'den flaş sözleri: Şansı kalmadı

'in 29'uncu haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Aleksic ve Emre Akbaba'nın karşılıklı golleri ile 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 60'a, Galatasaray da 52'ye yükseltti. Ünlü yorumcu 'de kritik karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in açıklamaları...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 00:38 Son Güncelleme: 29.6.2020 00:39 ABONE OL
Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

- maçının ardından karşılaşmayı ve futbol gündemini değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

İŞTE DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Ne kadar matematik olarak olsa da ben 'ın şampiyonluk şansı olmadığını düşünüyorum"

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

"SARRACHI BENCE KÖTÜ TRANSFER, NAGATOMO DAHA İYİYDİ"

"Sarrachi bence kötü transfer, Nagatomo daha iyiydi. O kadar eksik ki , 4-6-0 ve 4-3-3 gördük ve orta sahayı bir şekilde kalabalık tutmak istedi Galatasaray. Sarrachi'nin yerine acilen bir sol bek almalı Galatasaray. Yatırım mı dediler bilemiyorum ama Nagatomo daha iyiydi.""

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

"MAÇ BAŞINDA BAŞAKŞEHİR TEMPO YAPTI"

"Okan Buruk gibi düşünüyorum, ben bir tempo koyayım ortaya 10 dakikada sonuç alayım hızlıca. Robinho da geçen hafta iyiydi dedi ve oynattı. 11 top girdi ceza sahasına ilk 10 dakikada. Büyük tempo yaptı .""

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

"SERİ SAZI ELİNE ALDI"

"Seri özellikle pandemi arasından sonra özellikle çok iyi döndü. Sazı eline aldı ve oynamaya başladı. ikinci yarıda çift forvete dönmek istedi ama kanat oyuncuları verimsiz kaldı. Demba Ba'nın kaçırdığı olsa 2-0 olacaktı maç."

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

"GALATASARAY'IN İDDİASI ÇOK AZALMIŞ OLDU"

" aslında çift forvete dönmek yerine orta sahayı kalabalık tutsaydı ki golü de yedi. Başakşehir 1-0'ken golü atamadığı için 1 puan çok kötü değil. 'ın iddiası çok azalmış oldu. Okan hoca'nın 2-0'ı kaçırdıktan sonra bir hamle yapması lazımdı yapmadı. Türk Telekom'da Okan hoca yapmıştı, bu kez yapmadı."

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

"HAKEM BERBAT YÖNETTİ"

"Hakem berbat bir maç yönetti. Visca ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Mahmut'a vermemesine inanamadım. Büyük baskı hissetti. Visca'yı attı, büyük takımlarda olsa yapamazdı. Ali Payabıyık'ı aslında beğenirim ama çok yoğun baskıyı yedikleri için hata yapıyorlar ve berbat bir maç yönetti bugün. Türkiye güçlü bir ülkedir, ben şimdi bir vatandaş olarak konuşucam. Pandemi sürecinde gördük ki tüm dünyaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dünyada bir ırkçılık konusu çıktı. Herkes bizim kardeşimizdir. Dünyanın hemen hemen her yerinde ırkçılık patlarken bizde konuşulmadı. Çünkü bizde ırkçılık yok."

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

"FATİH HOCA GEÇEN HAFTA EMİN'İ SOKMADI"

"Fatih Terim geçen hafta Emin'i sokmadı Ahmet Çalık atılınca. Bugün maç giderse gitsin dedi, genç oyuncuyu oynatmak istedi Fatih Terim."

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

"BAŞAKŞEHİR ŞİMDİ VE HAFTAYA KAZANSAYDI ŞAMPİ..."

" kazanmış olsaydı ve haftaya Antalya'dan galibiyetle dönseydi Şampi.. diyebilirdik. Benca Trabzonspor ile Başakşehir'in şampiyonluk şartları eşit."

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

"ROBINHO İKİNCİ YARIDA GİRSE DAHA İYİ OLABİLİRDİ"

"Robinho ilk yarıda oynadı, yerine Demba BA girdi, ikisinin yaş toplamı 71. Robinho ikinci yarıda daha iyi oynayacak bir futbolcu. Geçen haftaki gibi. İkinci yarıda Robinho girseydi daha iyi olabilirdi çünkü Demba Ba ve Robinho 45'ten fazla oynayamayacak oyuncular. Bunları da ekonomik kullanmak çok önemli"

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

"OKAN HOCA YA HERRO, YA MERRO DEDİ"

"Okan hoca ya herro ya merro dedi, herşeyi göze aldı kazanmak için. Okan Buruk'un psikolojisinde ben yendiğim anda şampiyonluğu yarılarım oluştu. yıprandı haftaya eksik olacak Trabzon karşısında. Aksine Trabzonspor eksiklerini giderebilir"

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

"SAKATLIKLAR REKOR KIRACAK"

"Futbolculuk çok zor meslek. Ligler devam ederken geniş kadrolar çok önemli. Sakatlıklar rekor kıracak."

Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA