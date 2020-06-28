Rıdvan Dilmen'den flaş Galatasaray sözleri: Şansı kalmadı

"HAKEM BERBAT YÖNETTİ"

"Hakem berbat bir maç yönetti. Visca ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Mahmut'a vermemesine inanamadım. Büyük baskı hissetti. Visca'yı attı, büyük takımlarda olsa yapamazdı. Ali Payabıyık'ı aslında beğenirim ama çok yoğun baskıyı yedikleri için hata yapıyorlar ve berbat bir maç yönetti bugün. Türkiye güçlü bir ülkedir, ben şimdi bir vatandaş olarak konuşucam. Pandemi sürecinde gördük ki tüm dünyaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dünyada bir ırkçılık konusu çıktı. Herkes bizim kardeşimizdir. Dünyanın hemen hemen her yerinde ırkçılık patlarken bizde konuşulmadı. Çünkü bizde ırkçılık yok."