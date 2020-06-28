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'in 29. haftasında 53 puanla üçüncü sırada bulunan , sahasında 25 puanla son sırada bulunan 'u ağırlıyor. Ev sahibi takım şampiyonluk ve Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek, deplasman ekibi ise ligde kalma umutlarını canlı tutmak için kazanmak istiyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.6.2020 18:28 Son Güncelleme: 28.6.2020 18:30 ABONE OL
Sivasspor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. Sivasspor, ligde geride kalan 28 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Kayserispor ise 25 puanla 18. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 4-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona ermişti.

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hakan Arslan ve Yasin Öztekin karşılaşmada forma giyemiyor. Konuk ekipte ise Nurettin Korkmaz'ın sakatlığını bulunuyor. İşte mücadelenin 11'leri...

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih Aksoy, Cluademir, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

Kayserispor: Lung, Djedje, Sapunaru, Diego, Hasan, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets

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Sivasspor - Kayserispor | CANLI
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