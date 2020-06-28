Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Mert Hakan'a üzüldüm

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşılaştı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, evlerinde Kayserispor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Kötü oynamadık. Maçın başında güzel pozisyonlar da vardı, bir direkten döndü, bir penaltı kaçırdık. Atsak belki çok başka maç olacaktı. Arkasından yediğimiz bir gol var beklemediğimiz bir anda. Biraz dikkatli olabilseydik, penaltıyı atabilseydik başka bir maç olurdu. Penaltıdan sonra üzüldüğüm Mert Hakan. Sanki ilk defa penaltı kaçırıyor, herkes kaçırıyor penaltı. Oyundan düştü, kendini veremedi.

Son penaltıyı beklemiyorduk. Bize göre değil, onlara göre penaltı. Hakemlerle ilgili konuşa konuşa bıktım, Sivasspor olarak da bıktım. Bize bir sürü yanlışları oldu. Topa vuran adama kart göstermiyor, alakasız adamlara kart gösteriyor. Bir şey varsa yapın diyoruz hakemlere ama net olarak iyi bir futbol oynayamadık.

Bazı arkadaşlarımızdan kesinlikle memnun değilim ama bizim belli bir kadromuz var, bu kadroyla buraya kadar getirdik ve 5 maçı da bize yakışır bitirmemiz gerekiyor. Lig bitmedi daha. Taraftarla oynasak bu maç belki olmayacaktı, başka bir maç olacaktı. Şu maçtan çok iyi dersler çıkarmamız gerekiyor.

Sivasspor sahasında Kayserispor'a kaybetti!