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Usta yazardan olay sözler! "'a verilmeyen penaltıda..."

'in 29. haftasında , sahasında ligin son sırasında bulunan Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan usta yazarlar, maçın hakemiyle ilgili olay ifadeler kullandılar. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 08:32 Son Güncelleme: 28.6.2020 08:34 ABONE OL
Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

BÜLENT TİMURLENK | Çimşir'in eli kolu bağlandı

Şampiyonluğa giden yolda virajlar sadece rakipler değil... Yaşanan sakatlıklar, cezalı oyuncular hele bir de puan kaydedilen haftanın ardından yokuş gibi görünen düz yollar...

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Geçen sezon 'in kafasını nasıl dik tutamadığını gördük. Dün , Alanya beraberliğinin ardından 3.5 aydır forma giymeyen Sosa'nın da 11'i ile erken gol bulursa kafası rahat olur, vitesi yükseltir diyordum. Fazlasıyla erken buldular golü.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Nwakaeme olmayınca ceza sahasına yapılan orta sayısı da elbette düşüyor. Dün 1-0'ın ardından Ndiaye'nin getirdiği topta önce Abdulkadir Parmak, ikincisinde de Guilherme ile rakibinin fişini çekebilirlerdi.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Avrupa'da biz ve Almanlar dışında simetrik fikstür oynatan yok. Yani birinci haftada oynadığınızla 18. haftada oynamıyorsunuz 'da, 'da ve İngiltere'de.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Fikstür çekilirken , 'i takip ediyordu. Geçen hafta öne geçtiği maçı kaybeden ve canının derdinde olan Ankaragücü doğal olarak takip eden bir sonraki maça daha hırslı çıktı. Abdülkadir Ömür iki haftada toparladı. Sosa, büyük tecrübe ve kendini hazır hissetmediğinden tedirgindi.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

İkinci yarının ilk çeyreğinde iki farkı bulmalıydı. Kalesini gole kapatamama alışkanlığı rakipleri hep oyunun içinde tuttu sezon boyunca.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Ankaragücü'nün golünden sonra Hüseyin Çimşir'in eli kolu bağlıydı, hücumu tazeleyecek adamı olmadığından sarı kartlı oyuncuları kenara aldı. bugün galibiyetini beklediği Galatasaray'ı haftaya 'da devirmek zorunda.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

karşısında sert oynayan Ankaragücü 6 sarı, 1 gördü. Sarı-lacivertliler 7 kart nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 'ya sevk edilecek.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

İSKENDER GÜNEN | Üzülmemek elde değil

Ekuban ve Nwakaeme gibi top üçüncü bölgeye geldiği zaman pozisyon üretme becerisi olan iki isim sakatlıkları yüzünden yok. Sezon başından beri kolay gol üretme becerisi olan takım için en önemli sorun.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Abdülkadir Ömür de kendisinden beklenen performansı göstermediği için duran toplardan başka pozisyon ne yazık ki yok. Şampiyonluğa oynayan bir takım iki oyuncusundan yoksun olduğu zaman kenardan katkı yapabilecek isimleri yoksa dünkü sonuç normal.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

3 aylık futbola verilen ara ve lig ile kupa maçları göz önüne getirildiğinde sakatlıkların ortaya çıkabileceği gerçeği var. 3. dakikada gelen golden sonra maçın çok rahat geçmesi beklenirken sorunlar ortaya çıktı.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Orta alanda Sosa uzun bir aradan sonra tempo olarak düşük, Ndiaye fiziksel olarak mücadele gücü yüksek ama top kullanmada sorunları olan isim... Abdülkadir Ömür ortaya çıkması gereken futbolcu ancak gerekli yeterlilikte hâlâ değil. İlk yarıda da Sörloth yalnızları oynadı.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

İkinci golü bulup rahatlamadığınız zaman küme düşme hattının içerisinde olan Ankaragücü gibi takımların doğaldır ki mücadele gücü artacaktır. Orta alanda bir türlü organize olamama Ankaragücü'nün daha fazla rakip alanda görünmesini sağlayan en önemli etkendi.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Kendi sahanızda oynadığınız maçta rakibe üstünlüğü verdiğiniz anda hata yapma katsayınız artar. Sonucunda rakibe verilen penaltı ve gelen beraberlik golü.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Rodrigues'in oyundan atıldığından maçın bitimine kadar geçen uzun süre aşırı telaş ve panik içerisindeydiler. Rakibin hatalarına bağlı bir oyun tarzı içerisinde olmak son derece yanlış bir anlayış.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Alanya maçında kayıp olan iki puan kolay görünmekte. Ama her maçın kendi içinde zorluğu var. Kayıp giden iki puandan sonra şampiyonluk artık 'e bağlı. Üzülmemek elde değil.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

ERMAN TOROĞLU | Masa başında işler dönüyor

Sonuç Ankaragücü'nü kurtarır mı, biraz zor görünüyor. Peki, 'u ne yapar? Bence Trabzonspor'u batırdı, bu sonuç bordo-mavililerin kimyasını iyice bozdu. 90 dakika içinde bordo-mavililer çok gergindi. Hiçbir şey oynamadılar. Bazı oyuncular yorgun görünüyorlardı.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

A.Gücü'nün santrforu Rodrigues, hakemden haklı olarak çift sarıdan gördü. Eğer atılmasa, Ankaragücü açısından da çok farklı olurdu bu maçın sonucu.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Aslında 'un mağlup olması ile berabere kalması arasında büyük fark yok. Beraberlik Trabzonspor'a hiç yaramıyordu. Bu netice rakiplerin de iştahını kabarttı.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Bordo-mavililer oyunu kenarlara açamadılar. Nwakaeme ve Ekuban'ın olmaması onlara çok şeyler kaybettirdi. 1-0 galipsin, ileride topu tutamıyorsun. Karşındaki takım lig sonuncusu. Lig sonuncusu ama geçen hafta 'e hakem kararıyla yenildiler. Attıkları buz gibi gol sayılmadı. Maç 2-0 oluyordu. Yani Ankaragücü kötü takım değil ama ligin ilk yarısındaki puan kayıpları onları bu noktaya getirdi.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Peki hakemlerin payı var mı? Hakemlerin payı olmayan maç mı var Türkiye Ligi'nde? Neticelerdeki büyük pay onların. Bazıları iyi niyetli hata yapıyorlar, bazılarının kafasında şeytan var hata yapıyor, bazıları futbolu bilmiyor hata yapıyor. Bu birilerine yarıyor, birileri ise duman oluyor!

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Dün ilk yarı ceza alanı içinde arkadan itilme ile Ankaragücü lehine net bir penaltıyı vermeyen hakem, aynı pozisyonun çok daha hafiflerinde en az 5-6 pozisyonda faul çaldı. Verdiği penaltı kararı doğruydu.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Ama 'un bir pozisyonunda hakem ve VAR'dakiler "ele" bakmaya uğraştılar. Bulamayınca Sörloth'un ofsaytını buldular. O pozisyonda, ofsayta o kadar bakmak neydi, anlayamadım? Ne alakası var? Pozisyonun içinde herhangi bir şeye etkisi yok ki Sörloth'un!

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...

Nasıl veriyorsun ofsaytı? Masa başında işler dönüyor! Ankaragücü 11'e 11 oynasa belki de galibiyetle ayrılırdı bu maçtan. Özellikle bu maçta 'un hakeme fazla söyleyeceği bir şey yok zannederim. Kendi oyuncularına ve teknik adamlarına bakmaları lazım.

Usta yazardan olay sözler! Trabzon'a verilmeyen penaltıda...
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Usta yazardan olay sözler! "Trabzon'a verilmeyen penaltıda..."
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