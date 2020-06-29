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için 'den flaş karar!

'in 29. haftasında - maçını yöneten korkartlı hakem , bu kez 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bir maça atandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 16:57 ABONE OL
Ali Palabıyık için TFF'den flaş karar!

TFF 1. Lig'de 31. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 31. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:
17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: Murat Erdoğan

19.00 Adanaspor-Altınordu: Ramazan Keleş

20.00 Giresunspor-Bursaspor: Suat Arslanboğa

1 Temmuz Çarşamba:
17.30 Boluspor-Hatayspor: Bülent Birincioğlu

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Altay-Osmanlıspor: Tugay Kaan Numanoğlu

2 Temmuz Perşembe:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: Sarper Barış Saka

20.00 İstanbulspor-Akhisarspor: Caner Ak

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: Burak Şeker

Erman Toroğlu: Ali Palabıyık iyi yönettiği için birileri maç verdirmeyebilir

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Ali Palabıyık için TFF'den flaş karar!
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