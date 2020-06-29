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'ta kaleye 2 aday var!

'ta Karius'un ardından kaleyi devralacak isim netleşmeye başlıyor. Alman kalecinin ayrılığı sonrası arayışlarına başlayan siyah-beyazlı ekip, listedeki adayları 2'ye düşürdü. İşte Beşiktaş'ta kaleci transferinde yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 02:10 Son Güncelleme: 29.6.2020 02:34 ABONE OL
Beşiktaş'ta kaleye 2 aday var!

'ta kaleci transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta kaleye 2 aday var!

Yaklaşık 1.5 aydır siyah-beyazlıların gündeminde olan Stanislav Kritsyuk ile yapılan görüşmeler sonrasında sezon başına 700 bin euro artı bonuslar üzerinden 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldı.

Beşiktaş'ta kaleye 2 aday var!

Rus ekibi ile sözleşmesi temmuzda bitecek olan 29 yaşındaki Rus kalecinin durumu, ekonomik açıdan Başkan , teknik olarak da 'dan alınacak yanıta göre netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta kaleye 2 aday var!

Kritsyuk'un alternatifi ise 'dan belirlendi. , 'in Arjantinli file bekçisi Franco Armani'yi gündemine aldı.

Beşiktaş'ta kaleye 2 aday var!

33 yaşındaki kaleci için kulübüyle temas kuruldu. 2022'ye kadar ile mukavelesi devam eden Armani, kariyeri boyunca dışına çıkmadı.

Beşiktaş'ta kaleye 2 aday var!
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Beşiktaş'ta kaleye 2 aday var!
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