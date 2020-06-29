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'tan G.Saray'a 'Bravo' çalımı

'in iki devi ile , yıldız kalecinin transferi için karşı karşıya geldi. Şili basınının iddiasına göre siyah-beyazlı takım Bravo ile anlaştı ve ezeli rakibine transferde çalım attı.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 20:06 ABONE OL
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'Bravo' çalımı

Geçtiğimiz aylarda Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş ve yaklaşık 6 ay Fernando Muslera'dan mahrum kalacak olan Galatasaray arasında süren Claudio Bravo savaşında flaş bir gelişme yaşandı.

Şili basınından El Mercurio'nun haberine göre Beşiktaş, Bravo ile anlaşma noktasına geldi.

TEKLİFİ AÇIKLADILAR!

Kara Kartal'ın Claudio Bravo'ya yıllık 1.6 milyon euro teklif ettiği ve kontratta 1 yıl daha opsiyon olacağı ifade edildi. Öte yandan haberde, "Avrupa'dan birçok teklif alıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Türkiye en yakın opsiyon gibi duruyor." ifadeleri de kullanıldı.

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Beşiktaş'tan G.Saray'a 'Bravo' çalımı
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