Cyle Larin Belçika'da paylaşılamıyor

Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, Belçika'da transferin 1 numaralı ismi olmayı başardı.

Kısa süre önce Mbokani ile sözleşme yenileyen Royal Antwerp'in, forvet hattı için düşündüğü ismin Cyle Larin olduğu ifade ediliyor.

Voetbalbelgie.be adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haberde kulübün gelecek sezon Zinho Gano ile yola devam etmek istemediği ve Larin'i buraya monte etmeyi hedeflediği aktarıldı.

BONSERVİSİ BELLİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zulte Waregem'in kısa süre içerisinde Beşiktaş ile pazarlığa başlayacağı ve 2.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı ifade edildi.

Cyle Larin bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 9 gol 11 asistle oynadı. (Fotomaç)