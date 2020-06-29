Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cyle Larin Belçika'da paylaşılamıyor

Cyle Larin 'da paylaşılamıyor

'tan kiralık olarak 'e gönderilen Cyle Larin'in peşinde bir başka ekibi var. Belçika basınında çıkan habere göre , 'nin yanında Kanadalı golcüyü alacak.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 20:30 ABONE OL
Cyle Larin Belçika'da paylaşılamıyor

Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, Belçika'da transferin 1 numaralı ismi olmayı başardı.

Kısa süre önce Mbokani ile sözleşme yenileyen Royal Antwerp'in, forvet hattı için düşündüğü ismin Cyle Larin olduğu ifade ediliyor.

Voetbalbelgie.be adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haberde kulübün gelecek sezon Zinho Gano ile yola devam etmek istemediği ve Larin'i buraya monte etmeyi hedeflediği aktarıldı.

BONSERVİSİ BELLİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zulte Waregem'in kısa süre içerisinde Beşiktaş ile pazarlığa başlayacağı ve 2.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı ifade edildi.

Cyle Larin bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 9 gol 11 asistle oynadı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması: Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarındaki o detay bugün belli olacak! "6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve..."
YKS soruları ve cevapları erişime açıldı! TYT, AYT, YDT 2020 YKS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM ile sorgulama ekranı
Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...
Oyuncu Selin Demiratar sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile iş adamı Mehmet Ali Çebi gizlice evlendi!
Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Emre Kılınç..."
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 28 Haziran Pazar Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?
Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!
Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...
Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cyle Larin Belçika'da paylaşılamıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA