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Falcao'nun eşinden 'ye övgü! "Sağlık sistemi beni büyüledi"

'ın Kolombiyalı yıldızı 'nun eşi , basınına konuştu. 2 ay sonra doğum yapacak olan Taron, 'deki sağlık sisteminden övgüyle bahsederken, şu ifadeleri kullandı: "Bebeğimiz burada doğacak. Zaten 2 ayım kaldı. Türkiye'deki sağlık hizmetleri beni büyüledi."

Giriş Tarihi: 30.6.2020 01:53 Son Güncelleme: 30.6.2020 01:54 ABONE OL
Falcao'nun eşinden Türkiye'ye övgü! Sağlık sistemi beni büyüledi

Galatasaray'a transfer olay olan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı camiayı ve İstanbul'u çok sevdiğini her seferinde dile getirirken, Kolombiyalı yıldızın ailesi de Türkiye'de son derece mutlu.

Deneyimli yıldızın eşi Lorelei Taron, özellikle İstanbul'a hayran kaldığını sık sık dile getiriyor. Son olarak Kolombiya basınına konuşan Taron, bebeğini İstanbul'da doğuracağını belirtirken, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldığını da belirtti.

"TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİ BENİ BÜYÜLEDİ"

Taron, "Bebeğimiz burada doğacak. Zaten 2 ayım kaldı. Türkiye'deki sağlık hizmetleri beni büyüledi" şeklinde konuştu.

Falcao ile olan ilişkilerine de değinen Taron, "Aslnda evliliğimin başları zordu. 19 yaşında evlendim ve farklı bir dünyadaydım. Ancak Falcao ile evlendiğimizde hayatım elbette değişti. Bunu da söyleyebilirim. Maçlar, seyahatler ve her konuda ona eşlik ettim, birbirimize yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

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Falcao'nun eşinden Türkiye'ye övgü! "Sağlık sistemi beni büyüledi"
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