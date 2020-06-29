Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den ayrılan Isla'ya Valencia ve Real Betis talip!

'den ayrılan Isla'ya ve talip!

2017 yılında Serie A ekibi Cagliari'den 'ye katılan Isla, sarı lacivertli takım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 'ya dönmek isteyen yıldız isme İspanyol ekipleri talip. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 15:49 ABONE OL
Fenerbahçe'den ayrılan Isla'ya Valencia ve Real Betis talip!

Bir süre önce Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şilili sağ bek Mauricio Isla'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. Tecrübeli futbolcu daha önce yaptığı açıklama ile Boca Juniors'tan teklif aldığını duyurmuştu.

Tyc Sports muhabiri Cesar Luis Merlo, Isla'nın iki İspanyol temsilcisi Valencia ve Real Betis'ten resmi teklif aldığını açıkladı.

32 yaşındaki oyuncunun menajerine iletilen bu tekliflere nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor ancak Isla'nın Güney Amerika'ya dönmek istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği!

EN ÇOK OKUNANLAR

Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması: Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarındaki o detay bugün belli olacak! "6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve..."
YKS soruları ve cevapları erişime açıldı! TYT, AYT, YDT 2020 YKS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM ile sorgulama ekranı
Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim çıktı? 28 Haziran Pazar Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?
Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Emre Kılınç..."
Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...
Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...
SON DAKİKA - Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 28 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
Oyuncu Selin Demiratar sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile iş adamı Mehmet Ali Çebi gizlice evlendi!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den ayrılan Isla'ya Valencia ve Real Betis talip!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA