Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldıza teklif var!

'nin gündemindeki yıldıza teklif var!

'ye transferde kötü haber geldi. Sarı-lacivertli ekibin gündemindeki isimlerden biri olan 'ın sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen 'nın yeni bir kara aldığını ve yıldız isme kontrat önereceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 22:00 ABONE OL
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldıza teklif var!

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonu için hedefleri arasında olduğu dile getirilen Kevin Strootman için Fransız basını sürpriz bir habere imza attı. Daha önce oyuncuyu bedava dahi olsa elinden çıkartmak istediği aktarılan Marsilyalı yöneticilerin adeta 180 derece döndüğü ifade edildi.

"MARSİLYA İÇİN LÜKS BİR YEDEK ANCAK..."
2018 yılında 25 milyon euro bedelle Fransız kulübüne dahil olan futbolcunun ilk 11'de sürekli forma giyememesi sorun yaratıyordu. Ayda 500.000 euro kazanan oyuncu, son günlerde Marsilya'nın elden çıkartmak istediği bir isim olarak lanse ediliyordu.

Öyle ki Marsilya'nın, Strootman'ı herhangi bir bonservis talep etmeden dahi Fenerbahçe'ye transferine izin verebileceği ifade edilmişti.

180 DERECE DÖNÜŞ YAPTILAR
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız kulübünün temsilcileri, Strootman için 180 derece dönüş yapmış gibi gözüküyor.

Aktarılanlara göre Marsilya, oyuncunun sözleşmesini beklenmedik bir şekilde uzatacak. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, oyuncunun Dimitri Payet'in de yaptığı gibi maaşında indirime gitmesini talep ediyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Öte yandan Marsilyalı temsilcilerin oyuncu menajeriyle yeni sözleşme için görüşmelere başladığı öğrenildi. Oyuncunun maaşında indirime gitmesi zor gibi gözüküyor. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması: Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarındaki o detay bugün belli olacak! "6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve..."
YKS soruları ve cevapları erişime açıldı! TYT, AYT, YDT 2020 YKS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM ile sorgulama ekranı
Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...
Oyuncu Selin Demiratar sosyeteye gelin oldu! Selin Demiratar ile iş adamı Mehmet Ali Çebi gizlice evlendi!
Mert Hakan'dan Emre Belözoğlu'na flaş sözler! "Emre Kılınç..."
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 28 Haziran Pazar Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?
Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!
Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...
Süper Lig'in 2 yıldızı daha Fenerbahçe'ye!
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldıza teklif var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA