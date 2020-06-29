Gençlerbirliği - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği sahasında Kaımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadele öncesi Gençlerbirliği 31 puanla 13. Kasımpaşa ise 32 puanla 11. sırada bulunuyor. Mücadeleyi sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA 11'LER
Gençlerbirliği: Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil İbrahim, Fabricio, Toure, Erdem, Flavio, Sessegnon, Ayite, Sio, Candeias, Stancu.
Kasımpaşa: Ramazan, Jorge, Meriah, Hadadi, Hadergjonaj, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Quaresma, Koita.
GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.