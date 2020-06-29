Kasımpaşa'dan süper seri! 5'te 5

Süper Lig'de yükselen bir grafik çizen Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini de 5 maça çıkarmış oldu. Lacivert-beyazlılar 5 maçlık galibiyet serisini en son 2013-2014 sezonunda yakalamıştı.



Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. hafta kapanış mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Lacivert-beyazlılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdıran Paşa, ligdeki puanını da 35'e çıkararak, alt sıralardan kurtulmak adına derin bir nefes almış oldu.



GALİBİYET SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Kasımpaşa, Gençlerbirliği deplasmanında kazanarak, galibiyet serisini de sürdürdü. Lacivert-beyazlılar, bu galibiyet ile kazanma serisini 5 maça yükseltti. Son 7 haftada 1 beraberlik 6 galibiyete imza atan Kasımpaşa, daha önce 2013-2014 sezonunda 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı.



Son haftaların dikkat çeken oyuncusu Mame Thiam, Gençlerbirliği mücadelesinde de etkili bir oyun ortaya koydu. 27 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlılar karşısında Koita'nın kaydettiği golün asistini yapan isim oldu. Son 3 haftada 3 gol 1 asist ile toplam 4 gole doğrudan katkı veren Mame, bu sezon 2. kez bir golü hazırlamayı başardı.