Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - BAŞAKŞEHİR 1 PUANA MUTLU OLMALI
Çok kritik puan mücadelesinde Başakşehir, maça önde basarak başladı. İki de tehlikeli atak geliştirdi ancak devre sonuna kadar Galatasaray, yüksek tempoyla oyunu domine etti. Zaman zaman etkili, ofansif girişimler denedi. Galatasaray'ın eksik kadrosuyla topla oynama oranının rakibinden çok üstün olmasının iki önemli nedeni vardı. Birincisinde Galatasaray cephesinden baktığımızda gecenin başarılı ismi Seri'nin organizatörlüğünde çabuk paslarla dikey olarak mesafe kat etmeleri.
İkincisi de Başakşehir cephesinden baktığımızda, top rakipteyken Robinho, Aleksic ve dün çok kötü bir gününde olan İrfan Can'ın hiç defansif görevlerini yapmayışıydı. 2. yarıda başında Okan Buruk, Robinho'yu çıkarıp, Demba Ba ile çift santrfora döndü. Bu oyunun gidişatına göre ciddi bir risk almaktı ama kısa sürede golü buldular ve çok kritik anda skor avantajı elde ettiler. Ancak iyi oynayan, istekli Galatasaray'ın yoğun baskı kurması karşısında Okan Buruk, bir türlü yapması gereken değişikliği yapmadı. Halbuki elinde bol orta saha oyuncusu vardı.
Crivelli'yi çıkarıp, birisini alması lazımdı. Galatasaray beklenen golünü attığı gibi, son ana kadar da galibiyet peşinde koştu ama bunu başaramadı. Galatasaray, galibiyeti hak eden taraf olmasına rağmen bu beraberlikle şampiyonluk şansını tamamen kaybetti. Bana göre dünkü kötü futbolla ve Okan Buruk'un yanlışlarıyla beraberliğe sevinmeleri gerekir. Alınan önemli bir puan da kaleci Mert ve defans bloğunun başarısı.
Bu sonuçla Başakşehir ise Trabzon'la baş başa kaldı. Yalnız şimdi kendilerini zor bir Antalya deplasmanı bekliyor. Çünkü Mahmut'la beraber takımın temel direği Visca cezalı duruma düştü. Ben her zaman kendine bakan, uzun süre yedek kalsalar dahi çalışmasını disiplin içinde sürdüren futbolcuları takdir ederim. Dün de sahada bunun iki örneği vardı; Linnes ve Ponck...
LEVENT TÜZEMEN - G.SARAY ŞAMPİYON TAKIM GİBİ OYNADI
"G.Saray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir" diyen Terim'in öğrencileri Başakşehir'e karşı coşkulu, istekli, mücadele gücü yüksek ve tempolu oyun sergilediler. Hiçbir oyuncunun kafasında teslimiyetçilik yoktu. G.Saray oyuna hükmettiği gibi Başakşehir'e özellikle ilk yarıda etkili atak yapabilecek alanları bırakmadı. Ancak G.Saray'ın geliştirdiği tüm ataklarda golü yapabilecek oyuncu yoktu. Belhanda iki kez kaleye şut atmayı denemeyip, pas verince pozisyonlar öldü. Emre Akbaba, Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topun dibine girmeyi düşünmedi.
Okan Buruk'un 2. yarıya Robinho'yu çıkarıp, Demba Ba ile başlaması ve iki forvete dönmesi G.Saray savunmasında tedirginlik yarattığı gibi pozisyon hatalarına da neden oldu. Aleksic'in attığı golde yerini kaybeden Saracchi'nin büyük rolü vardı. G.Saraylı oyuncular geriye düşmelerine rağmen yenilgiden kurtulma adına maça başladıkları istekli ve coşkulu tempodan vazgeçmediler. Devşirme santrfor Onyekuru'nun karşı karşıya kaçırdığı golün ardından Emre Akbaba'ya golü attıran Saracchi hatasını da affettirdi. Terim, hep cesur hoca olmuştur.
Lemina sakatlanınca 17 yaşındaki Emin Bayram'ı savunmaya monte etti. Terim keşke bu hamleyi ilk 11'de yapsaydı, Lemina'yı da orta sahada kullansaydı. Böylece G.Saray çok daha etkili bir takım olur, pas üstünlüğünü de yukarı taşırdı. Seri, bu sezon 3-1'lik F.Bahçe maçındaki gibi en iyi futbolunu Başakşehir'e karşı oynadı, arkadaşlarını bir maestro gibi yönetti. 1-1'den sonra yine oyunun hakimi G.Saray oldu.
Özellikle Emre Akbaba'nın taşıyıp "Alda at" diye önüne bıraktığı topu, Onyekuru maalesef auta attı. G.Saray, Başakşehir'e karşı şampiyon bir takım gibi oynadı. Acaba G.Saray'ın eksikleri, Başakşehir'de olsaydı Okan Buruk'un oyuncuları, böyle cesur ve istekli oyun sergileyebilirler miydi? Yazılı ve görsel medyanın hakem hataları üzerinde yaptığı tespitler Ali Palabıyık'ın vicdanlı maç yönetmesine neden oldu.
ERMAN TOROĞLU - ADAM GİBİ MAÇ YÖNETTİ
Galatasaray Trabzonspor'u yenerse, 55 olacak ama yine de 3 puan fark var... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için işi çok zor. Başakşehir'i yenmesi lazımdı, yenseydi yukarıyı çok zorlayacaktı. Galatasaraylı oyunculara soruyorum, siz daha önce neredeydiniz? Çok enteresan bir maç oldu. Galatasaray, bu tarz bir karşılaşmada 60'ıncı 70'inci dakikada 'düşer' diye bekliyordum. Düşmediği gibi Başakşehir'e de çok zor anlar yaşattı. Demek ki büyük takım böyle oluyor.
Beşiktaş da bu ağırlığını koyuyor mesela, Fenerbahçe'de bu yok. Başakşehir'de de dün büyük bir takım olayı yoktu. Lider ama büyük takım ağırlığı yoktu. Üzerlerinde bir baskı da yok. Piyasada ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş var bir tek Trabzonspor... Onu da zaten badem yapıyorlar. Karşısında büyük takım bir tek Trabzonspor var. Trabzonspor'u da ne hale soktular. Galatasaray'da Donk'a bayılıyorum. Adam çıkıyor oynuyor.
Bu Donk'u Fatih Hoca, oynatmadı, yedek bıraktı, yine de çıkıp oynuyor. Bugün hakeme söylüyor muyuz bir şey. Hayır. Zor maç aslında. Adam düzgün koştu, düzgün hareket etti, düzgün davrandı. Adam, adam gibi maç yönetti. Bir şey diyor muyuz. Sonradan bir sallandı yine iyi gidiyor. Bu maçı da iyiydi. Galatasaray çok dirençli bir takım değildi. Başakşehir böyle bir maçta 9 kart görüyorsa bundan önceki maçları sakat demek ki. Şimdiye kadar gördüklerin doğru değildi, dünkü doğru. Ama şimdi bu hakem için iyi değil. Birileri bu hakeme maç verdirmeyebilir.
AHMET ÇAKAR - HAKEM OBJEKTİFTİ
Entresan bir maç oldu. Aslındı karşılaşma gitti geldi... İkinci yarının hemen başında Başakşehir golü bulduktan sonra ikinci golü de atıp belki de şampiyon olabilirdi. Ama son 10 dakika maç 1-1 olup üstelik 10 kişi kaldığında maçı da kaybedebilirler, Galatasaray'ı da yarışa sokabilirlerdi. Ama ikisi de olmadı. Görünen o ki şampiyonluk Başakşehir ile Trabzonspor arasında geçecek gibi. İlk yarı Başakşehir oyuna iyi başlamış olmasına rağmen özellikle Seri'nin organizasyonunda Galatasaray oyunu tutmayı bildi.
Baktığımız vakit, fazla bir pozisyon yok ama ikinci yarı Başakşehir çok iyi başladı. Üstelik golü de buldular. Soldan mükemmel bir ortaya Aleksic'in bombaş kafası skor üstünlüğünü getirdi. Ama sormak lazım. O Aleksic o kafayı bomboş nasıl vuruyor. İşte bu dakikadan sonra Başakşehir ikiyi bulsa belki lig bitecekti ama Başakşehir çıkarken topu kaptırdı, Saracchi soldan çok iyi girdi ve Emre Akbaba'ya 'Al da at' dedi. İşte bu golden sonra bütün ibre Galatasaray'a döndü. Visca oyundan atıldı ve Galatasaray pozisyonlar bulmaya başladı.
Bu dakikalarda Galatasaray'ın son vuruşu yapacak bir oyuncusu olsa bugün belki de lig bambaşka bir durumda olacaktı. Başakşehir iki puan önde ama başta Visca olmak üzere çok önemli oyuncuları haftaya Antalya'da cezalı. Dolayısıyla haftaya Trabzon Galatasaray'ı İstanbul'da yenerse tekrar lider olabilir. Hakem Ali Palabıyık maçın genelinde iyi olmasına rağmen bence Visca'ya gösterdiği ikinci sarı kartta hatalı. Top ortada yüksekte iki oyuncu birden hamle yapıyor ve çarpışıyorlar. Kasti bir hareket yok. Dolayısıyla sarı kart yok ve Visca oyundan atılmamalıydı. Bütün bunlara rağmen bu pozisyon dışında oyunun kontrolünü elinde tuttu ve objektifti.
GÜRCAN BİLGİÇ - BÜYÜK TAKIM
Zirvenin düğüm maçında, sahaya karakter koyan takım Galatasaray oldu. Eksiklerine, sakatlarına, cezalılarına veya kaybettiği puanlara rağmen, neden şampiyonluğa oynadıklarını gösterdiler. Sadece inatlarını yaşatmadılar, forvetleri olmadan gol pozisyonlarına da girdiler, kilit oyuncuları olmadan maçı da yönettiler. Başakşehir'in pandemi sonrasının en iyi takımı olduğunu söylemek yanlış değil. Kaldıkları yerden, sadece küçük formsuzluklarla geldiler bu maça. Ama onları zirvede tutan en önemli özellikleri, berlekta oynama ve "vazgeçmeme" bu kez yoktu sahada.
Sanki kendi kendine kazanacakları bir maç oynayacaklardı. Konsantrasyonu dibe çeken bu vurdumduymazlığın cezasını da kesti Galatasaray. Ve maçın başka bir karakteri; Ali Palabıyık'tı. Bu haftanın sonuçları ve günlerin yorumları onun kararlarını da Başakşehir aleyhine taşıdı. Mahmut'a gösterdiği sarı kart komikti. Visca'nın ilk sarı kartına neden olan faul kararı daha da komik. Üç kart gösterdi, üç Başakşehirli oyuncu bir hafta sonrasının on birinden çıktı, cezalı duruma düştü.
Büyük abisi Cüneyt Çakır gibi, önemli maçı yönet, berabere bitirt, başın ağrımasın formülünü uyguladı sanki. Fatih Terim, elindeki kadro ile kazanmanın peşine düşmekten de vazgeçmedi. Rakiplerin puan kaybettiği haftada, beraberlik hiçbir işine yaramayacaktı. Forvetsiz oynadı ama defansı yine bilinen hataları yaptı. Buna rağmen üretmek için çok zorladılar, pozisyonları da yakaladılar. Sonuç; Galatasaray şampiyonluk iddiasını yitirdi. Başakşehir statükosunu korudu, önümüzdeki hafta iki rakibinin birbiri ile oynayacağı maça bıraktı topu. Sürprizlerin sürecinde, yeni hikayelere hazır olalım. Durum bu.