Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu Donk'u Fatih Hoca, oynatmadı, yedek bıraktı, yine de çıkıp oynuyor. Bugün hakeme söylüyor muyuz bir şey. Hayır. Zor maç aslında. Adam düzgün koştu, düzgün hareket etti, düzgün davrandı. Adam, adam gibi maç yönetti. Bir şey diyor muyuz. Sonradan bir sallandı yine iyi gidiyor. Bu maçı da iyiydi. Galatasaray çok dirençli bir takım değildi. Başakşehir böyle bir maçta 9 kart görüyorsa bundan önceki maçları sakat demek ki. Şimdiye kadar gördüklerin doğru değildi, dünkü doğru. Ama şimdi bu hakem için iyi değil. Birileri bu hakeme maç verdirmeyebilir.