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Tartışmaya açalım

Teknik Direktörü , sakatlıklardan yakınarak VAR'ın tartışılması gerektiğini söyledi: "Ne bağ kaldı, ne kıkırdak... Bizim sakatlıklarımız darbeye bağlı. İki tane net ofsayt var ama 20 saniye oynanıyor. Kimse sakatlık istemez ama demek ki tekrardan VAR'ı tartışmaya açmak gerekir. Yenip 5 puanlık farkla ilgili konuşmayı çok isterdim ama olmadı"

Giriş Tarihi: 29.6.2020 ABONE OL
Tartışmaya açalım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Başakşehir maçı sonrası oynanan futboldan memnun olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar: "Oyuncularımın ayaklarına sağlık. Bu mücadeleye saygı duyuyorum, bu kadar eksiğe rağmen bu futbol beni sevindirdi. Oynanan top, G.Saray'a yakışan bir futbol. Ne bağ kaldı, ne kıkırdak... Bizim sakatlıklarımız darbeye bağlı. İki tane net ofsayt var ama 20 saniye oynanıyor. Kimse sakatlık istemez ama demek ki tekrardan VAR'ı tartışmaya açmak gerekir. Yenip 5 puanlık farkla ilgili konuşmayı çok isterdim ama olmadı. Yeter ki böyle oynayalım. 2'ye 1'lerle arkaya sarkma planlarımız çok iyi şekilde oldu ama topu içeri atamadık. Galatasaray iyi futbol oynamaya devam edecek."

FALCAO OYNAR MI BAKACAĞIZ
Terim sakatlar için şunları söyledi: "Lemina ilk yarı ayağım iyi değil dedi, her an değişebilirim dedi. Durumu iyi durmuyor. Falcao haftaya oynar mı bakacağız. Pandemi öncesi kendi kalesinden karşı kaleye en iyi oynayan Galatasaray vardı. Pandemiden sonra maalesef başlangıç ve ikinci maçı söylememe gerek yok. Kartlar, cezalılar oldu. Olmayan kararlar oldu."

TATİL YERİNE FUTBOL
"Futbolcuların her an her şeyle karşılaşabileceği durumdayız. Sakatlık, hastalık olacaktır. Hiç alışmadıkları bir şeyle karşı karşıyalar. Tatilde olacakları zamanda futbol oynuyorlar. Antrenmanlarımızda hem onları bir yerde tutmaya hem neşeli tutmaya hem de bu işlerden bıkmamalarını sağlamaya çalışıyoruz."

Terim oyuna aldığı 17 yaşındaki Emin için şunları söyledi: "En fazla Emin'e sevindim. Doğru zamanda koymak önemliydi, İnanılmaz mücadele etti. Hava topunda ligin en iyi takımlarından birine karşı 6'da 4 kafa topu almak çok önemli."

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