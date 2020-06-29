VAR bir yamukluk!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ancak hakem hatalarıyla her hafta canı yanan Trabzonspor, önceki gün de Ankaragücü karşısında hakem kurbanı oldu. Bordo-mavililer, 89. dakikada Koray Kılınç'ın pozisyonunda topun rakip futbolcunun eline çarptığı için penaltı beklerken, sürpriz bir şekilde çıkan ofsayt kararı camiayı kızdırdı.

VAR'ın başındaki Suat Arslanboğa, orta hakem Abdulkadir Bitigen'i cağırdı. Bitigen de izledi ve pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti. Çekilen ofsayt çizgisi ise bordo-mavilileri isyan ettirdi. VAR çıktığından beri düz şekilde çekilen çizgi, bu sefer yamuktu. Eleştiri okları MHK'ye çevrildi, Fırtına'nın üzerinde oyunlar oynandığı belirtildi.

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