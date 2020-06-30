Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana'da kazanan çıkmadı! Adanaspor 0-0 Altınordu (MAÇ SONUCU)

Adana'da kazanan çıkmadı! 0-0 Altınordu (MAÇ SONUCU)

1. Lig'in 31. haftasında ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Bu skorun ardından Adana 21, Altınordu 33 puana yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 22:21 ABONE OL
Adana'da kazanan çıkmadı! Adanaspor 0-0 Altınordu MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.

10'uncu dakikada Adanaspor'un orta sahada kazandığı topla yakaladığı kontra atakta M'Billa, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. M'Billa'nın kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda sert şutunda, Altınordu kalecisi Erhan topu kornere çeldi.

22'nci dakikada Adanaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta M'Billa altı pas içerisine orta yaptı. Yerden seken topa Eze, gelişine vurdu ancak kaleci Erhan topa sahip oldu.

61'inci dakikada sağ kanattan atağa kalkan Adanaspor'da Savaş, çizgiye inerek orta yaptı. Rakip savunmanın arasından yükselen Ahmet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75'inci dakikada Adanaspor'un sol kanattan atağında M'Billa'nın derinlemesine ortasında Bagayoko şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.
83'üncü dakikada Altınordu'nun yakaladığı kontra atakta Muhammed, çalımlarla Adanaspor ceza sahasına sokuldu.

Kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed'in şutunda top, az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Burak Cansız (xxx)
ADANASPOR: Karacic (xx)- Evren (xx), Hakan (xx), Canberk (xx), Celil (xx), Uğurcan (xx), Umut (x)(Dk. 46 Savaş (x), Ahmet (x)(Dk. 82 Roni (?), Eren (x)(Dk. 46 Bagayoko (x), M'Billa (xx), Eze (xx)
ALTINORDU: Erhan (xx)- Ufuk (xx), Ravil (xx), Onur (x)(Dk. 61 Burak (x), Sinan (xx), Oğulcan (xx), Furkan (xx), Okan (x)(Dk. 57 Muhammed (x), Hüsamettin (x)(Dk. 79 Ali (?), Batuhan (x)(Dk. 57 Hüseyin (x), Kemal (x)(Dk. 46 Metehan (x)
SARI KARTLAR: Uğurcan, Evren (Adanaspor), Hüseyin, Oğulcan (Altınordu)

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖSYM duyurdu: 2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı! KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar?
SON DAKİKA HABER! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kaydı gündeme bomba gibi düştü... Survivor'ın en çok konuşulan ikilisi için Acun Ilıcalı'dan ses kaydı açıklaması!
Son dakika haberi: Giresun'da kaybolan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu
Son dakika haberler... Müge Anlı'daki kayıp İkranur Tirsi olayında yeni gelişme: İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor!
İrem Derici: Boy boy çocuklarımız olacak
Magazin camiasına bomba gibi düşen son dakika haberi: Ufuk Bayraktar'ın ihanetini eşi Merve Bayraktar ifşa etti! "Kendi yatağımda aldatıldım"
Bu acıya yürek dayanmaz! Yanlış anlayınca oğlunun cesediyle 2 saat oturdu...
SON DAKİKA! KPSS başvuruları başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? (KPSS tarihleri)
1 milyon işyeri için yeni düzenleme! Yarın resmen başlıyor...
Prof. Dr. Gülden Ersöz: "Covid-19 ilk adımdı, yenileri geliyor"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da kazanan çıkmadı! Adanaspor 0-0 Altınordu (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA