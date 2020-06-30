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Canlı yayında duyurdu! ...

ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 'ın 'a gidip gitmeyeceği merak konusu. Devre arasında takım arkadaşı Yandaş ile birlikte sarı-kırmızılılarla prensipte anlaşan Emre Kılınç için 'nin de devrede olduğu biliniyor. Başkanı 'nın açıklamalarına göre Fenerbahçe'nin Emre Kılınç'ı alması Mert Hakan kadar kolay olmayacak.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 17:48 Son Güncelleme: 30.6.2020 17:52 ABONE OL
Canlı yayında duyurdu! Galatasaray...

Başkanı , sezon sonunda 'dan ayrılıp 'ın yolunu tutması belkenen eski futbolcuları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında duyurdu! Galatasaray...

Ajansspor'a konuşan Başkanı şöyle konuştu;

'ın 'a olan sempatisini biliyordum. Böyle oyuncuların çoğalması bizim için çok güzel. Bunlar bizim değerlerimiz.

Canlı yayında duyurdu! Galatasaray...

, 'da oynarken onu istedi ancak bu anlaşma gerçekleşmedi."

Canlı yayında duyurdu! Galatasaray...

Sezon sonunda ile imzalaması beklenen bu sezon formasıyla 'de 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Canlı yayında duyurdu! Galatasaray...
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Canlı yayında duyurdu! Galatasaray...
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