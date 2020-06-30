Canlı yayında duyurdu! Galatasaray...

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılıp Galatasaray'ın yolunu tutması belkenen eski futbolcuları Emre Kılınç ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Ajansspor'a konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı şöyle konuştu;
Emre Kılınç'ın Galatasaray'a olan sempatisini biliyordum. Böyle oyuncuların çoğalması bizim için çok güzel. Bunlar bizim değerlerimiz.
Sezon sonunda Galatasaray ile imzalaması beklenen Emre Kılınç bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 7 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.