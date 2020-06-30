Hocam sana inanıyoruz

Trabzonspor'un önce Alanya ardından A.Gücü ile berabere kalarak zirve yarışında 4 puan bırakması üzerine başkan Ahmet Ağaoğlu devreye girdi. Ahmet Ağaoğlu teknik direktör Hüseyin Çimşir'e destek vererek, moralini yüksek tutmasını istedi. Başkan, Çimşir ile yaptığı uzun görüşmede, "Hocam biz sana inanıyor ve güveniyoruz. Desteğimizin ve inancımızın her zaman sizinle olduğunu bilin. Birlikte başaracağız... Sonuna kadar camia arkanızda" ifadelerini kullandı.



RAKİPLERİN KAYBI TESELLİ OLDU

Takıma da bir konuşma yapan Başkan Ağaoğlu, "Buraya kadar siz getirdiniz. Burada vazgeçmek veya mücadeleyi bırakmak gibi bir duygunuzun olmadığını da biliyorum. O yüzden oynayacağımız ilk maçtan (G.Saray) itibaren mücadele ruhuyla sahada olalım" diye konuştu. Bu arada Başakşehir ile G.Saray'ın berabere kalması ve Sivas'ın kaybetmesi Fırtına'ya teselli oldu. Fırtına, G.Saray'ı yenmesi, Başakşehir'in Antalya'da kaybetmesi halinde yeniden zirveyi geri alma şansına sahip.



SAĞLIK EKİBİ 24 SAAT MESAİDE

Fırtına'ya sakatlardan iyi haberler geldi. Sakatlıkları bulunan Ekuban, Nwakaeme, Sosa, Abdülkadir Ömür ve Sörloth için bordo-mavili ekibin sağlık heyeti yoğun bir mesai veriyor. A.Gücü maçında forma giyemeyen Ekuban'ın, G.Saray karşısında takımdaki yerini alması planlanırken, Nwakaeme'nin sakatlığını atlattığı ve hafta içi idmanlarda kendini deneyeceği belirtildi. Sağlık ekibi tüm oyuncuların durumları için teknik heyete rapor verirken tüm oyuncuların yetiştirilmesi adına büyük çaba sarf ediliyor. Sörloth'un kendini iyi hissettiği ve A.Ömür'ün de eski gücüne yakın olması teknik heyeti sevindirdi.

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