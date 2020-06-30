Kasımpaşa’nın affı yok!

Süper Lig
'de 29. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği
evinde Kasımpaşa
ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 2-0 kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Fode Koita ve 90+4'te Ndongala kaydetti.
Üst üste 5. galibiyetini alan ve kulüp rekorunu egale eden Paşa, 35 puana yükseldi ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 7'ye çıkartarak büyük ölçüde rahatladı. 31 puanda kalan Ankara temsilcisi ise düşme korkusunu daha da yakından hissetmeye başladı.
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Ligde 8. golünü atan 29 yaşındaki Gineli oyuncu, Koita, 12 sezonluk futbol kariyerinde en çok gol attığı sezona ulaştı.