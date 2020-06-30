Tarihi tablo!

Fenerbahçe, kalan 5 maçta üst sıralara tırmanamazsa profesyonel lig tarihinde kendi adına bir ilke imza atacak. Sarı-lacivertliler, sezonu 6 veya daha aşağı bir sırada bitirirse, 1959'dan bu yana ilk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışında kalmış olacak. Kanarya'nın, 2018-19 sezonu öncesi ilk 5 dışında kaldığı ilk sezon 2002-03... Sarı-lacivertliler bu yılı 6. olarak tamamlarken, sonrasındak Daum ile şampiyon olmuştu.



EN KÖTÜ 10.'LUK

Kulüp tarihinin ligdeki en kötü sıralaması, 1980-81 sezonundaki 10'unculuk... 1987-88 sezonunda ise Fenerbahçe ligi 8. sırada bitirmişti. Bu sezon 61.'si oynanan Profesyonel 1. Futbol Ligi'nde (Süper Lig) Kanarya'nın ilk 5 dışında kaldığı başka bir sezon bulunmuyor. Sarı- lacivertliler, şu an bulunduğu 6. sıra veya daha aşağısında kalırsa, kulüp profesyonel lig tarihinde ilk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışında olacak ve takım tarihe geçecek.



VİTORİA'YI İKNA EDEMEMİŞLER!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon sonu için Erol Bulut favori olarak gösterilirken, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'nın menajerinden açıklama geldi. Arabistan'da Al Nasr takımını hem kupada hem ligde zafere taşıyan Vitoria'nın menajeri, "Türkiye'den Fenerbahçe'nin ilgisi vardı. Ancak kendisi Al Nasr'da mutlu. F.Bahçe'nin teklifini kabul etmedik. Vitoria, Al Nasr ile sözleşmesini 2 yıllığına yeniledi" ifadesini kullandı.



GHERARDİNİ İLE DEVAM

Fenerbahçe Beko'da 2014'ten bu yana kulüpte genel menajerlik yapan Maurizio Gherardini'nin sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı. İtalyan spor adamı 2017'de Euroleague tarafından yılın yöneticisi seçilmişti.

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