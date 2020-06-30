TFF’den Beşiktaş’a ret

Teknik direktör Mesut Bakkal'ın hayatını anlatan 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' isimli kitapta 1986-87 sezonunda oynanan ve 1-1 biten Beşiktaş-Denizlispor maçında, Denizlisporlu oyuncuların tamamının teşvik primi aldığını ve doping yaptığı vurgusu üzerine Beşiktaş, karşılaşmanın lehine tescil edilmesi için TFF'ye başvurmuştu. TFF Yönetim Kurulu ise başvuruyu inceledi ve reddetti. Kararın o dönemde yürürlükte bulunan disiplin yönetmeliği uyarınca bahsi geçen ihlallere ilişkin soruşturma süresinin zaman aşımına uğraması nedeniyle alındığı belirtildi.