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maçı ne zaman, hangi tarihte? 33. hafta maç programı ile Beşiktaş Fenerbahçe maçı derbi tarihi!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbi maçının tarihi tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. Vodafone Park'ta oynanacak olan derbi 'in 33. Haftasında gerçekleşecekken ezeli rakipler galibiyet için sahada mücadele edecek. Peki, Milyonlarca taraftarın merak ettiği Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı tarihi…

Giriş Tarihi: 1.7.2020 22:33 ABONE OL
Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Süper Lig 33. hafta maç programı ile Beşiktaş Fenerbahçe maçı derbi tarihi!

derbisinin tarihi belli oldu. (TFF) tarafından gelen son dakika haberine göre; 'in 33. Hafta maç programında bulunan dev derbiye sayılı günler kaldı. Milyonlarca taraftar ve futbolsever ezeli rakip olan sarı lacivertli ve siyah beyazlıların mücadelesinde kimin galip geleceğini merak ediyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

GÖZLER DEV DERBİDE! BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 33. Haftasında Siyah beyazlı takım sarı lacivertli ekibi kendi sahasında ağırlayacak. Seyircisiz oynanacak olan karşılaşmada maket taraftarlar yerlerini alacak. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, Fenerbahçe ile oynanacak derbide konuk ekibin seyircisinin de maketlerine yer verileceğini belirtecek…

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Süper Lig 33. hafta maç programı ile Beşiktaş Fenerbahçe maçı derbi tarihi!

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dev derbi 'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32 ve 33. hafta maçlarının programı şöyle:

32. HAFTA

11 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

12 Temmuz Pazar:

18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

13 Temmuz Pazartesi:

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Süper Lig 33. hafta maç programı ile Beşiktaş Fenerbahçe maçı derbi tarihi!

33. HAFTA

17 Temmuz Cuma:

21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

19 Temmuz Pazar:

18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

20 Temmuz Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Süper Lig 33. hafta maç programı ile Beşiktaş Fenerbahçe maçı derbi tarihi!
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