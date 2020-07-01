Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Süper Lig 33. hafta maç programı ile Beşiktaş Fenerbahçe maçı derbi tarihi!

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gelen son dakika haberine göre; Süper Lig'in 33. Hafta maç programında bulunan dev derbiye sayılı günler kaldı. Milyonlarca taraftar ve futbolsever ezeli rakip olan sarı lacivertli ve siyah beyazlıların mücadelesinde kimin galip geleceğini merak ediyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

GÖZLER DEV DERBİDE! BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 33. Haftasında Siyah beyazlı takım sarı lacivertli ekibi kendi sahasında ağırlayacak. Seyircisiz oynanacak olan karşılaşmada maket taraftarlar yerlerini alacak. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, Fenerbahçe ile oynanacak derbide konuk ekibin seyircisinin de maketlerine yer verileceğini belirtecek…