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'a Cyle için 'dan iyi haber!

'ın 2018 yılında MLS ekibi Orlando City'den kiraladığı ancak kendisinden beklenen performansı gösteremediği için ekibi 'e gönderilen Cyle için Belçika'dan iyi haber geldi. Genç forvet Belçika'da kalabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 17:44 Son Güncelleme: 1.7.2020 17:48 ABONE OL
Beşiktaş'a Cyle Larin için Belçika'dan iyi haber!

'ın sezon başında Ligi ekiplerinden 'e kiraladığı Cyle ile ilgili son karar çıktı.

Beşiktaş'a Cyle Larin için Belçika'dan iyi haber!

Waregem kulübü, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Kanadalı golcüyü kiralamıştı. Sezon içerisinde patlama yapması halinde 'in bonservisi alınacak ve iyi bir rakama satılacaktı.

Beşiktaş'a Cyle Larin için Belçika'dan iyi haber!

BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR
'in ocak ayından sonra oynanan maçlarda performansının düşmesi ve corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanılan mali problemler sonrasında 'in, Larin hakkında son kararını verdiği ve oyuncu ile yola devam edilmeyeceği belirtildi.

Beşiktaş'a Cyle Larin için Belçika'dan iyi haber!

basını konu ile ilgili yaptığı haberde 'in 'a döneceğini ifade ederken, Antwerp'in oldukça ilgili olduğunu yazdı.

Beşiktaş'a Cyle Larin için Belçika'dan iyi haber!
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Beşiktaş'a Cyle Larin için Belçika'dan iyi haber!
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