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1-2 (MAÇ SONUCU)

1. Lig'in 31. haftasında ikinci sırada bulunan Erzurumspor ile üçüncü sırada bulunan karşı karşıya geldi. Erzurum deplasmanında 2-1'lik skorla kazanan Demirspor, rakibini geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Ligde Adana Demirspor'un 54, Erzurumspor'un ise 53 puanı bulunuyor.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 22:58 ABONE OL
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin golünü 21'inci dakikada Hamroun atarken, Adana Demirspor'u galibiyete taşıyan goller 55'inci dakikada Sinan ve 60'ıncı dakikada Volkan Şen'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR...

7'nci dakikada BB. Erzurumspor defansının arkasına sarkan Erkan Zengin'in şutunda Sehic, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

21'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Hamroun, cezaalanına girerken sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Kurtuluş'un yanından ağlara gitti. 1-0

34'üncü dakikada Volkan Şen'in sert şutunda Sehic topu yumrukladı. Bir anda topu önünde bulan Erkan Zengin'in dokunduğu topu mavi-beyazlıların defansı kornere gönderdi.

35'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta BB. Erzurumspor'dan Hamroun, ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Ömer Şişmanoğlu'nun kafa şutunda top az farkla auta gitti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI...

53'üncü dakikada ceza alanına yaklaşan Sinan sert vurdu, kaleci Sehic topu son anda uzanarak parmaklarıyla kornere çeldi.
55'inci dakikada sol kanattan Volkan'ın ortasında Sinan, sert vurdu, top ağlara gitti. 1-1.

60'ıncı dakikada Volkan Şen, BB. Erzurumspor defansını geçerek sert vurdu, yan direğe çarpan top ağlara gitti. 1-2

66'ncı dakikada Aykut, yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci Kurtuluş son anda parmaklarıyla kornere gönderdi.

Duraklamalar sebebiyle hakem Ali Palabıyık'ın 7 dakika uzattığı maçın 90 dakikası konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU)
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