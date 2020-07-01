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F.Bahçeli yıldız kararını verdi! mi?

macerasının son günlerini geçiren 'ın yeni takımı belli oluyor. Sözleşmesi sona eren milli yıldızla ve Medipol ilgileniyordu. Hasan Ali, hangi takıma gideceği konusunda kararını verdi.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 09:37 Son Güncelleme: 1.7.2020 09:44 ABONE OL
Hasan Ali Kaldırım kararını verdi! Galatasaray mı Başakşehir mi?

Sözleşmesi bitmesine rağmen henüz 'den teklif almayan 'ın yeni adresi belli oluyor.

Hasan Ali Kaldırım kararını verdi! Galatasaray mı Başakşehir mi?

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda kalması çok düşük bir ihtimal olan milli futbolcunun ve ile görüştüğü belirtiliyor.

Hasan Ali Kaldırım kararını verdi! Galatasaray mı Başakşehir mi?

Hasan Ali'nin artık sürekli ilk 11'de oynamak istediği ve Fransız futbolcu Gael Clichy'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle 'e daha sıcak baktığı öğrenildi.

Hasan Ali Kaldırım kararını verdi! Galatasaray mı Başakşehir mi?

Ancak tecrübeli futbolcunun acele hareket etmeyeceği ve sezon bitene kadar imza atmayacağı da ifade ediliyor.

Hasan Ali Kaldırım kararını verdi! Galatasaray mı Başakşehir mi?
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F.Bahçeli yıldız kararını verdi! Galatasaray mı Başakşehir mi?
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