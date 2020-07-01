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ve milli yıldız için savaşta!

forması giyen Mert Hakan Yandaş transferi için karşı karşıya gelen 'in iki devi ve , bu kez gurbetçi yıldız için karşı karşıya geldi. İki ekibin de takıma katmak istediği yıldız isim için Fenerbahçe bir adım daha önde. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.7.2020 11:27 Son Güncelleme: 1.7.2020 11:34 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için savaşta!

Yeni sezona çok daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan bir süredir 'da forma giyen mili forvet ile yakın temas halindeydi.

Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için savaşta!

Ancak gelen son bilgilere göre bu yarışa Sarı-Lacivertli kulübün ezeli rakibi da katılmış durumda.

Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için savaşta!

GALATASARAY DA DEVREDE
ile daha önce temasa geçmiş olan , G.Saray'ın bu hamlesinin ardından oyuncuyu yakın markaja almış durumda. Gelen bilgilere göre F.Bahçe'nin teklifi daha cazip.

Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için savaşta!

HER ANA FİYAT ARTABİLİR
Ancak Galataray'ın her an teklifini artırma ihtimali de Fenerli kurmaylar tarafından göz önünde tutuluyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için savaşta!

Son durumda F.Bahçe'nin bu yarışında daha avantajlı olduğu gözüküyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için savaşta!

FENER 1 AYDIR TEMAS HALİNDE
Kenan, takımı küme düştüğü için 2 milyon Euro'ya serbest kalabiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için savaşta!

Bunu fırsat bilen Sarı- Lacivertliler 1 ay önce oyuncunun menajeri ile temasa geçmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için savaşta!

'ın sözleşmesinde "Düseldorf küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi var.

Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için savaşta!
Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için savaşta!
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Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için savaşta!
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