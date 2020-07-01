Fenerbahçe'den yeni hoca açıklaması! Sezon biter bitmez açıklayacağız

Fenerbahçe'de aylardır süren teknik direktör belirsizliği son bulacak. Sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, yeni hocanın sezon sonunda duyurulacağını belirtti. İki tip teknik adamla görüştüklerini ifade eden Koç, "Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız. Fenerbahçe taraftarı beğenir, beğenmez, uygun bulur bulmaz." şeklinde konuştu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları...



"İki tür hoca vardır. Tecrübeli, olgun, belli marka olmuş ve sizin hikayenizi satın alacak. Ya da genç hoca. Dinamik, başarıya aç, kariyer merdivenlerini çıkmak isteyen ve Fenerbahçe'yi kariyer olarak görecek. İki tip hoca ile görüşmemiz oldu.

SEZON BİTİNCE AÇIKLAYACAĞIZ

Bizim belirlediğimiz alternatifler pandemi sürecinde gelebilecek alternatifler değildi. Birine odaklandık, doğrudur. Sezon bitince açıklayacağız. Ligler biter bitmez açıklayacağız. Fenerbahçe taraftarı beğenir veya beğenmez, uygun bulur ya da bulmaz."

YERLİ Mİ YABANCI MI?

Öte yandan Koç, yeni teknik adamın yerli mi yabancı mı olacağı konusunda net konuşmazken, şunları söyledi: "O detaya girmeyelim. Emre Belözoğlu önemli. Ciddi uluslararası bağlantıları var. Müthiş bir Fenerbahçe aidiyet duygusu var, lider. Emre zeki, çok çalışkan, artılarını sayıyorum, eksilerini saymıyorum. Fenerbahçe'nin hayatında önemli bir hoca olacaktır."

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