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'da 'nin yerine dünya yıldızı!

'de 2 yıl üst üste şampiyon olan Galatsaray, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Aslan, gelecek yıl yeniden şampiyonluğa uzanabilecek bir kadro kurmanın peşinde. İtalyan basınının haberine göre bu doğrultuda , yerine dünya yıldızı ismi gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 08:37 Son Güncelleme: 1.7.2020 08:51 ABONE OL
Galatasaray'da Saracchi'nin yerine dünya yıldızı!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren ile 'ın yolları bir kez daha kesişti.

Galatasaray'da Saracchi'nin yerine dünya yıldızı!

ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2018 yılı yaz döneminde oyuncu ile prensipte anlaşan ve gelmesini beklenen Cimbom, oyuncunun son anda İnter'i tercih etmesiyle amacına ulaşamamıştı.

Galatasaray'da Saracchi'nin yerine dünya yıldızı!

Ancak İtalyan ekibinde çok da mutlu olmayan 31 yaşındaki futbolcu, 2 yıl gecikmeli de olsa 'a gelecek gibi görünüyor.

Galatasaray'da Saracchi'nin yerine dünya yıldızı!

MERT'İN RÖVANŞINI ALACAK

Bu iddianın sahibi olan İtalyan Radio Radio'ya göre; sarı-kırmızılılar 'nin yerine İnter'den ayrılması gündemde olan edecek.

Galatasaray'da Saracchi'nin yerine dünya yıldızı!

Fotomaç'ın derlediği haberde, 'nin, geri dönmesinin ardından Genoa'ya olacağı iddia edildi. Ayrıca, Asamoah'ın İnter'e gelmeden önce 'la anlaştığı ancak transferin gerçekleşmediği de hatırlatıldı.

Galatasaray'da Saracchi'nin yerine dünya yıldızı!

Cimbom, 'ı alarak oyuncuyu isteyen ezeli rakibi 'den de Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını alacak.

Galatasaray'da Saracchi'nin yerine dünya yıldızı!

Asamoah'ın, sol bek, sol kanat ve ön liberoda forma giyebilmesi teknik heyetin ilgisini çeken özellikleri arasında...

Galatasaray'da Saracchi'nin yerine dünya yıldızı!

8 MAÇ İSYANI

Inter'e bedelsiz olan oyuncunun, İtalyan ekibinden bonservisini alıp 'a gelmesi bekleniyor. Bu sezon Serie A'da sadece 8 maçta forma şansı bulunca İnter'den kesin olarak ayrılma kararı almıştı.

Galatasaray'da Saracchi'nin yerine dünya yıldızı!

, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın Akra şehrinde dünyaya geldi. kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı.

Galatasaray'da Saracchi'nin yerine dünya yıldızı!

2006- 2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı. Gana Milli Takımı'nda da forma giyen , milli takım formasını 71 maçta terletti, 4 gol attı..

Galatasaray'da Saracchi'nin yerine dünya yıldızı!
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Galatasaray'da Saracchi'nin yerine dünya yıldızı!
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