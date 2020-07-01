Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mikel Arteta'dan Mesut Özil sözleri! Maaş...

Mikel Arteta'dan sözleri! Maaş...

2013 yılında Real Madrid'den 47 milyon Euro bonservis bedeli ile 'e transfer olan , inişli çıkışlı performansı ile sürekli gündem oldu. Corona virüsü sonrası maç kadrolarına alınmayan Özil hakkında Arsenal Menajeri Mikel Arteta açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 1.7.2020 16:08 ABONE OL
Mikel Arteta'dan Mesut Özil sözleri! Maaş...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Oyuncunun son dönemlerde maç kadrolarına alınmamasıyla ilgili hocası Mikel Arteta'dan açıklama geldi.

İngiliz basını adı Fenerbahçe ile de anılan Mesut Özil'in, corona virüsü sonrası kulüp yönetiminin talep ettiği maaş indirimine olumsuz yanıt verdiğini yazmıştı. Arteta ise tecrübeli yıldızın kadro dışı kalmasının tamamen "taktiksel karar" olduğunu ve oyuncunun maaşıyla bir ilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

Sky Sports'a konuşan Arteta, "Özil'in maaşının bu konuyla bir alakası yok. Oyuncunun sözleşmesi, kendisi ile kulüp arasında olan bir şey. Anlaşma yapıldığı zaman iki taraf da memnundu. Benim sorun ettiğim bir şey asla olamaz. Ben oyuncu bu parayı alıyorsa, hak ettiğini düşünürüm. Asla yargılayabileceğim bir durum değil" ifadelerini kullandı.

"EŞSİZ BİR YETENEĞİ VAR"
Türk asıllı yıldızın "Oynamadığı için mutsuz" olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Ancak bir sakatlığı da var. Beklemek ve neler olacağını görmek zorundayız. Bir oyuncunun oynamadığı zaman kötü hissetmesini beklerim. Tek niyetim, bütün oyuncularımın takıma yardımcı olabilmek için en iyi seviyede olmaları. Mesut'u çok iyi tanıyorum. Eşsiz bir yeteneği var. Çok özel bir futbolcu. Onunla birlikte de oynadık" diyerek sözlerini noktaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
SON DAKİKA! İkranur Tirsi'nin ilk otopsi raporunda şok detaylar! İkranur Tirsi son yolculuğuna uğurlanıyor
Survivor'da kim elendi, kim gitti? Dün akşam Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? 30 Haziran SMS oy sıralaması ve adaya veda eden isim!
SON DAKİKA | Müge Anlı’daki İkranur Tirsi’nin ölümüne ilişkin ön otopsi raporu çıktı! Minik kızın cansız bedeni...
Profesörün yılan sevgisi görenleri şaşırtıyor
'7-7.5 büyüklüğünde deprem ihtimali her geçen gün artıyor'
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı Gülçin Karakaya'nın mesleği şaşırttı! İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya meğer...
Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, İş Bankası, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
KPSS başvuru ekranı 2020: ÖSYM kılavuzu ile KPSS başvurusu nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? KPSS başvuru ücreti ne kadar?
İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin Giresun Valisi Enver Ünlü'den son dakika açıklaması geldi: "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar..."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mikel Arteta'dan Mesut Özil sözleri! Maaş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA