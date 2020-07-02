Balıkesirspor 0-5 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Balıkesirspor ile Fatih Karagümrük, Balikesir Ataturk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri; 48. ve 61. dakikalarda Erik Sabo, 53. ve 75. dakikalarda Artur Sobiech ve 55. dakikada Brahim Darri kaydetti.
Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 50'ye çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Karagümrük, TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Boluspor'u ağırlayacak.
Balıkesirspor ise; bu maç sonrasında 35 puanla 12. sırada kaldı. Balıkesirspor 32. haftada Akhisarspor deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Brahim Darri ceza sahası içinde topu Zeki Yıldırım'a verdi. Zeki'nin sert şutu Cenk Güvenç'ın sırtına çarparak, kornere çıktı.
35. dakikada Ezeh hızlı çalımlarla ceza sahası içine girerken Ramazan Civelek tarafından ceza sahası üstünde faulle düşürüldü. Serbest atışı Anıl Taşdemir kullandı. Anıl'ın sert şutunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.
48. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Alessane Hdao'un pasında Erik Sabo topu ağlarla buluşturdu. 0-1
53. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Zeki Yıldırım'ın pası ile Artur Sobiech ağları sarstı. 0-2
55. dakikada Erik Sabo'nun ceza sahası içinde gönderdiği topu Brahim Darri ağlarla buluşturdu. 0-3
61. dakikada Brahim Darri'nin ortasında Erik Sabo farkı açan golü kaydetti. 0-4
75. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Erik Sabo getirdi Artur Sobıeck gelişine golü attı. 0-5