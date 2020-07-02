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'a Belçikalı stoper! ...

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna stoper transferi eklemek isteyen , aradığı ismi 'de buldu. İşte Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Belçikalı isim...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 16:12 Son Güncelleme: 2.7.2020 16:16 ABONE OL
Beşiktaş'a Belçikalı stoper! Jan Vertonghen...

'de bitime az bir süre kala ligin dev ekiplerinden 'ta hareketliliği iyiden iyiye hissedilmeye başlandı.

Beşiktaş'a Belçikalı stoper! Jan Vertonghen...

Başarılı teknik adam ile yakaladığı çıkışı önümüzdeki sezonda da sürdürerek, şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Beşiktaş'a Belçikalı stoper! Jan Vertonghen...

döneminin de yaklaşmasıyla özellikle savunma mevkine takviye yapabilmek için hamlede bulunan 'da yıldız bir isim gündeme geldi.

Beşiktaş'a Belçikalı stoper! Jan Vertonghen...

Siyah-beyazlılar, Tottenham'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız savunmacısını gündemine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'a Belçikalı stoper! Jan Vertonghen...

33 yaşındaki 'in transferine teknik heyet olumlu rapor verdi. Yıldız oyuncunun süreci, şartların ve maliyetlerin görüşülme aşamasında.

Beşiktaş'a Belçikalı stoper! Jan Vertonghen...

JAN VERTONGHEN KİMDİR?
1.89 boyundaki 33 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu, 2012-2013 sezonundan bu yana Tottenham forması giyiyor

Beşiktaş'a Belçikalı stoper! Jan Vertonghen...

. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan , Tottenham formasıyla bu sezon 19'u , 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 26 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol 1 de asistin altına imzasını attı.

Beşiktaş'a Belçikalı stoper! Jan Vertonghen...

Tecrübeli savunma oyuncusu asıl mevkii olan stoperin yanısıra sol bekte de oynayabiliyor..

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Beşiktaş'a Belçikalı stoper! Jan Vertonghen...
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