Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Galatasaray Trabzonspor ne zaman, saat kaçta? İşte kritik GS TS maçı detayları…

Corona virüs pandemisi sebebiyle ülkemizde bir süreliğine ertelenmiş olan Süper Lig müsabakaları TFF'nin aldığı kararla birlikte tekrar oynanmaya başlamıştı. Bu bağlamda müsabakalar tüm hızıyla sürerken şampiyonluk yarışında kritik etkiye sahip olan Galatasaray Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftada zirve yarışında kan kaybeden her iki takım da kazanan taraf olarak avantajlı ilerleyişini sürdürmek istiyor. Diğer yandan bu önemli maçı izlemek ve heyecan dolu dakikaları yaşamak isteyen sporseverler Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına ilişkin bilgi sahibi olmak istiyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30. Haftası derbi karşılaşmasına sahne oluyor. Ligde 4. Sırada yer alan geçtiğimiz haftalarda Başakşehir'le oynadığı karşılaşmadan 1-1'lik skorla dönerek puan kaybı yaşayan Galatasaray, 29. haftada Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kan kaybeden Trabzonspor ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Maça ilişkin detaylar şöyle;