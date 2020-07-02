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'ın teklifi belli oldu! Paylaşım...

Son dakika haberleri... Onyekuru ile yola devam etmeme ihtimali üzerine transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılı takım, hedefini belirledi. Galatasaray'ın radarında 'den ayrılmak isteyen yıldız isim var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 09:32 Son Güncelleme: 2.7.2020 09:34 ABONE OL
Galatasaray'ın Youcef Belaili teklifi belli oldu! Paylaşım...

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden gündemine Cezayirli futbolcu 'yi almıştı.

Galatasaray'ın Youcef Belaili teklifi belli oldu! Paylaşım...

ekibi ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yapan yıldız futbolcuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın Youcef Belaili teklifi belli oldu! Paylaşım...

Fransız basınından Foot Mercato, 'ın oyuncuya ilk teklifini yaptığını duyurdu.

Galatasaray'ın Youcef Belaili teklifi belli oldu! Paylaşım...

28 yaşındaki kanat oyuncusunun da kulübü 2022'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Avrupa'ya dönmek istediği ve bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

Galatasaray'ın Youcef Belaili teklifi belli oldu! Paylaşım...

Bu arada Cezayirli futbolcu da geçtiğimiz günlerde hesabı üzerinden aslan emojili bir paylaşıma imzasını atarak dedikodularını alevlendirdi.

Galatasaray'ın Youcef Belaili teklifi belli oldu! Paylaşım...

Bu arada Cezayirli futbolcu da geçtiğimiz günlerde hesabı üzerinden aslan emojili bir paylaşıma imzasını atarak dedikodularını alevlendirdi.

Galatasaray'ın Youcef Belaili teklifi belli oldu! Paylaşım...

Sezon başında Tunus'un Esperance takımından 'ye olan 28 yaşındaki oyuncu sol açık pozisyonunda görev yapıyor.

Galatasaray'ın Youcef Belaili teklifi belli oldu! Paylaşım...

Belaili, bu sezon çıktığı 18 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

Galatasaray'ın Youcef Belaili teklifi belli oldu! Paylaşım...
Galatasaray'ın Youcef Belaili teklifi belli oldu! Paylaşım...
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Galatasaray'ın Youcef Belaili teklifi belli oldu! Paylaşım...
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