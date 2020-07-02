Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

'in fiyatı belli oldu! ve ...

Devre arası transfer döneminde ekibi 'den Ankaragücü'ne kiralık olarak gelen ve 10 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösteren devlerinin radarına takıldı. Sezonun sona ermesiyle Kiev'e geri dönecek olan yıldız ismin bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 15:30 Son Güncelleme: 2.7.2020 15:33 ABONE OL
Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

'in iki dev kulübü ve 'ın, Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 'e talip olduğu yazılmıştı.

Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı lacivertlilerin oyuncunun transferi için bir dizi çalışma yürüttüğü belirtilirken, 'ın da kısa süre içerisinde resmi teklifini oyuncunun bonservisine sahip olan kulübüne ileteceği belirtilmişti.

Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

UKRAYNA BASINI BONSERVİSİNİ DUYURDU
basını küpürlerine taşıdığı bu haberde önemli bir bilgiyi okuyucularıyla paylaşırken, kulübünün 'e gelecek tekliflere dair tutumunu duyurdu.

Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Kievli yetkililerin Rodrigues'i kiralık göndermek istememesi şu anda 1. öncelik olarak duruyor. Öte yandan temsilcisinin yöneticileri, oyuncularının fiyatını '2 milyon euro' olarak belirlemiş durumda.

Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gerson Rodrigues'in fiyatı belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA