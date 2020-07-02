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Sahibinden satılık aslanlar!

Takım bütçesini düşürmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, performansından memnun olmadığı yüksek maliyetli 5 yıldızını satış listesine koydu.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Sahibinden satılık aslanlar!

İşte o isimler: Falcao, Belhanda, Feghouli, Diagne ve Babel
Süper Lig'deki son 5 maçından 4 beraberlik, 1 yenilgi ile ayrılan Galatasaray'da şampiyonluk umutları tükendi… Pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşma Aslan için büyük önem taşıyor ancak kazansa bile rakibiyle arasında üç puan fark kalacak. Teknik heyet ve yönetim gelecek sezon için planlamasını yaparken, çalışmalara da başladı.

SATIŞLARLA KASASI GÜÇLENECEK
KIRALIK sözleşmeleri sona eren Diagne ve Babel resmen Galatasaray'a dönseler de teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmüyorlar. Bu iki oyuncudan kurtulmaya çalışacak sarı-kırmızılı kulübün Belhanda, Feghouli ve Falcao için gelecek tekliflere de kapısı açık. Galatasaray gönderilecekler listesine koyduğu bu 5 oyuncuyu satabilirse kasası güçlenecek.

10 MİLYON ÜZERİ TEKLİFE 'EVET'
BÜTÇESİNDE yüzde 30'a yakın tasarruf sağlayacak olan Aslan hem de bonservisli transferler için kaynak oluşturacak. Yıllık ücretleri düşük Luyindama ve Marcao'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Fatih Terim, iki stoperinden de memnun ancak 10 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelmesi halinde ikisinin de satışına izin verilecek.

LEMİNA 3 HAFTA YOK
BAŞAKŞEHİR maçında sakatlanan Lemina'dan kötü haber geldi... Sarı-kırmızılı kulüp, adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabon'lu ön liberonun tedavisine başlandığını, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Antrenmanda yaşadığı sakatlığın etkileri geçen Marcao ise Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

BELHANDA
30 yaşındaki Faslı 10 numaranın sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. 28 resmi karşılaşmada 6 gol, 2 asist üretti.

FALCAO
2022'ye kadar sözleşmesi olan 34 yaşındaki santrfor, bu sezon 22 resmi maçta 11 gol, 1 asistle oynadı.

FEGHOULİ
Cezayirli'nin sözleşme bitiş tarihi 2022… 33 resmi maça çıkan sağ kanat, 7 gol attı, 6 asist yaptı.

BABEL
Devre arasında Ajax'a kiralanan 33 yaşındaki sol kanat, gitmeden önce ligde 15 maça çıkıp 5 gol, 1 asistle oynamıştı.

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Sahibinden satılık aslanlar!
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